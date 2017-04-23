越南新闻工作者协会举行2017年工作部署全国会议

越通社河内——据越南《人民报》，越南新闻工作者协会4月22日上午在林同省大叻市举行2017年工作部署全国会议。

本次会议的活动主题为“展开落实好越南新闻工作者协会第10次全国代表大会决议、2016年《新闻法》，越南新闻工作者职业道德的十条规定，继续推进协会建设工作，建立满足新时期的要求的新闻工作者队伍”。

越共中央委员、越南通信传媒部部长、越共中央宣教部副部长张明俊，越共中央委员、《人民报》社总编辑、越南新闻工作者协会主席顺友，越共中央宣教部副部长范文玲，越共中央委员、林同省省委书记阮春进，林同省人民委员会主席、国会代表团团长段文越以及中央各部门、行业代表和代表越南新闻工作者协会全国近2万名会员的500多名干部、会员参加会议。

会上，与会代表集中对所取得的结果进行讨论，并作出客观评价，确定困难和挑战；分析存在的原因，以有突破措施，为新闻活动创造强劲转变；提出有效落实2016年《新闻法》和越南新闻工作者职业道德的十条规定的措施。

在会议上发表讲话时，越共中央委员、《人民报》社总编辑、越南新闻工作者协会主席顺友同志表示，越南新闻工作者协会经过10届全国代表大会，至今该协会的会员近2万人。历代新闻工作者67年来一直努力完成自己的任务，建设日益强大的越南新闻工作者协会，为越南社会主义祖国的革新和建国护国事业作出贡献。

2017年，越南新闻工作者协会提出15项重点任务和措施，以展开落实好2017年活动主题，建设满足新时期要求的新闻工作者队伍。

此外，越南新闻工作者协会22日在林同省大叻市举行官网开通仪式。越南新闻工作者协会网站将由记协常委会直接管理，旨在加强信息宣传，为全国新闻界指明活动方向；鼓励、动员记协会员遵守法律及越南新闻工作者10项职业道德规定。这也是记协会员、记者的可靠论坛，面向建设民主、专业、现代的新闻事业。

该网站也将为新闻工作者监督社会、监督本行业活动做出积极贡献，也为反腐败、反浪费提供多一条信息渠道。（越通社—VNA）