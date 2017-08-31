越南政府8月份例行记者会：举全系统之力实现经济增长6.7%的目标

梅进勇表示，近几个月来，政府和政府总理严格敦促指导工作，为企业解决生产经营中各种困难，其中优先有关经营活动的行政审批制度改革、减少BOT高速公路收费和进出口商检费等。

梅进勇强调，政府对全年经济增长6.7%的目标的完成持乐观态度，因为农林水产品出口有望达350亿美元，高于330亿美元的既定目标，今年气象条件好于去年同期，电力生产、加工制造业等呈现增长之势。

梅进勇强调，政府总理要求加快推进各项目的资金到位进度，继续将贷款基准利率下调0.5%，信贷增长率达21-22%等。

有关龙城国际航空港投资主张，梅进勇表示，越南交通运输部欢迎所有投资商进行投资，并将通过公开招标方式选出合格的投资商。

此外，有关VN Pharma公司进口的一种名为 "H-Capital" 的抗癌药，越南卫生部副部长阮曰进强调，这批药品不是假冒药品，而是劣质药品。政府总理已责成政府监察总署对卫生部有关药品进口许可的所有事项进行监察，尽早查明真相冰公注于众。

有关原后江省人民委员会副主席郑春青的任命档案丢失一事，内务部副部长阮维升表示，目前未有结论。（越通社-VNA）





