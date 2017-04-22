越通社河内——越南政府总理阮春福4月21日下午在政府总部会见正在访越的印度外交国务部长库马尔•辛格。会见时，阮春福总理希望双方加大对印度拥有优势和越南需求较大的领域的投资力度，逐步消除贸易壁垒，为两国进出口活动提供便利并为两国投资商营造便利投资环境，力争至2020年双边贸易额达150亿美元。阮春福对印度向越南提供优惠信贷支持和技术援助给予高度评价。阮春福希望印度继续促进防务合作，提供防务援助。越南政府支持印度继续加强石油勘探和开采合作。双方应增强公路、航空对接；为两国航空公司早日开通直达航线创造便利条件。阮春福建议，越南外交部和印度对外事务部尽快完善制定两国全面战略伙伴落实行动计划。阮春福认为双方应在多边论坛上密切配合，越南对印度的“向东行动”政策和印度在该地区的地位日益提升予以支持。阮春福对印度有关东海问题的立场给予高度评价。印度外交国务部长库马尔•辛格认为，越南在经济社会发展事业发生了明显转变，印度人民一向对越南争取独立斗争表示钦佩并把越南人当做好朋友。库马尔•辛格强调，两国应为进一步深化全面战略伙伴关系制定路线图和详细计划，印度尽力兑现有关给予越南5亿美元贷款的承诺；同越方加强网络安全、贸易防御、防务培训、航空航天、传统医药等领域的合作。库马尔•辛格强调两国合作潜力有待挖掘，印度经济正在蓬勃发展，两国经济合作前景广阔。因此，应为两国人民加强交流、尤其是开通直达航线提供便利。（越通社-VNA）