越通社河内—— 越南政府总理阮春福和各部委行业领导6月26日下午就海防市经济社会发展相关问题同海防市市委常委会举行工作会谈。

2017年上半年，海防市经济呈现蓬勃的发展态势。地区生产总值创10年来新高；港货物吞吐量达到4300万吨，同比增长13.79%；全社会固定资产投资达239.24亿越盾，同比增长22.56%；财政收入达近35万亿越盾，同比增长16.4%；接待游客307万人次，同比增长10.7%。上半年，海防市吸引外商直接投资项目24个，增资项目20个，增资资金6.17亿美元。



阮春福建议海防市党委和政府贯彻落实越共中央政治局关于将海防市建设成为文明、现代的港口城市，具有竞争力的工业、服务中心以及全国海洋经济的发展引擎。

阮春福强调，海防市应贯彻好、落实好越共十二届五中全会关于发展私营经济的决议，让私营经济真正成为经济发展的引擎。