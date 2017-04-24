越南政府总理阮春福启程对柬埔寨进行正式访问

越通社河内——应柬埔寨首相洪森和夫人的邀请，4月24日下午，越南政府总理阮春福携夫人及政府高级代表团启程赴柬埔寨，于4月24日至25日对该国进行正式访问。陪同越南政府总理阮春福访柬的有政府办公室主任梅进勇部长、计划与投资部部长阮志勇、工贸部部长陈俊英、交通运输部部长张光义、国防部副部长阮志咏上将、公安部副部长裴文南上将、越南驻柬埔寨大使石余等。这是阮春福首次作为越南政府总理对柬埔寨进行正式访问，同时也是庆祝2017年越柬友好年的重要外交活动。此次访问的目的是推动两国在新形势下的“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”关系日益走向深入并取得实效。目前，越南在柬埔寨共有190个投资项目，投资总额为28.9亿美元，主要集中在农林业领域。柬埔寨对越南投资项目为18个，投资总额为5812.5万美元。2016年双边贸易额达29亿美元，2017年第一季度双边贸易额约达9.36亿美元，同比增长11.6%。两国不断增进代表团互访，相互支持各自经济发展，加强文化交流、卫生合作及民间交流等，有助于维持并捍卫和平、稳定、友好与合作的越柬边界线。2016年柬埔寨接待越南游客96万人次，成为柬埔寨第一大客源市场。电信合作方面，由越南电信商Viettel、老挝电信商Unitel和柬埔寨电信商Metfone间相互合作,自2017年1月1日起共同取消国际漫游费。目前，两国正积极配合举行庆祝越柬建交50周年的活动。访柬期间，阮春福总理将与首相洪森举行会谈；拜见柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼；会见柬埔寨参议院主席赛宗（Samdech Say Chhum）和国会主席韩桑林。（越通社——VNA）