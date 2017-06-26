阮春福指出，在有限的财政预算资金无法满足城市建设需求的背景下，河内市已采取社会化、私营投资等方式筹集80%的投资资金，这是正确的做法。在河内市52个重点项目中，城市交通基础设施项目为38个，投资总额多达452万亿越盾（约合205.4亿美元）。



阮春福总理表示，为了大力吸引投资商，河内市政府应采取强有效的措施，动员市民和国内外企业携手实现建设绿色、文献、文明、现代、特色的河内市，面向建设一个全球城市， 逐步打造河内市的形象。

阮春福希望河内市通过加强合作、促进互联互通实现城市发展与社会基础设施建设同步进行；构建城市发展政策新格局； 实行资金使用效率优化；促进价值链对接。

会上，河内市领导人向国内外投资商颁发15份投资合作备忘录。该市颁发投资总额为74万亿越盾的48个投资许可证和投资主张决定书。会上，阮春福总理向4家企业颁发政府锦旗和一家企业颁发政府奖状，表彰他们在爱国竞赛运动中所取得的出色成绩和对河内市社会保障领域所做出的贡献。（越通社——VNA）