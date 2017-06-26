越通社河内——6月25日上午，题为“2017年河内——投资发展合作”会议在河内举行，吸引国内外企业、投资商的800多名代表参加。会上，河内市领导已为投资总额74.37万亿越盾（约合32.5亿美元）的48个项目颁发投资主张决定书；签署备忘录多达15份，投资总额达近135万亿越盾。
越南政府总理阮春福出席并在会议上发表讲话。越共中央经济部部长阮文平、河内市委书记黄忠海以及有关部门行业领导等一同出席。
河内市欢迎越南韩国商会在该市兴建总部
河内市委书记黄忠海在会议上发表讲话时表示，2016年，河内市吸引投资大幅增长。然而，河内市正面临人口增加的压力、城市基础设施及公共服务资源超负荷运行、环境污染等巨大挑战。因此，河内市领导将“与企业同行”、“投资发展合作”视为解决城市问题的关键，视私营企业为该市经济结构调整的重要动力。
河内市人民委员会主席阮德钟表示，河内市希望采取公私合作方式加大对高科技产业以及交通、教育、医疗卫生等基础设施建设；供排水、污水处理、垃圾处理；工业区；绿化等领域的招商引资力度。预计，招商引资总额可达1100万亿越盾（约合500亿美元）。
会上，计划与投资部部长阮志勇提出旨在协助河内市提高竞争力, 实现融入与发展的各项措施，包括把部分政府部门搬出市中心，缓解中心地带的压力；拓展贸易与服务发展空间；扩大城市发展空间；提高郊区土地利用效率 ；采取减少对个人交通工具的依赖以及加强流动人口管理等的措施来减少交通拥堵等等。
越南工商会主席武进禄表示，前期， 河内市在改善营商环境方面迈进了很大的步伐，并获得企业界的高度评价。
河内青年企业协会主席陈英王说，河内市应创业创新方面当好带头作用， 进一步注重包括创业企业在内的企业人才培养工作。
越南政府总理阮春福在会议上发表讲话时表示，越南政府关于构建创新型政府、行动型政府的精神已收到企业界的广泛支持，他同时强调了各级地方政府抓紧抓好抓实中央政府的决策的必要性。
阮春福指出，在有限的财政预算资金无法满足城市建设需求的背景下，河内市已采取社会化、私营投资等方式筹集80%的投资资金，这是正确的做法。在河内市52个重点项目中，城市交通基础设施项目为38个，投资总额多达452万亿越盾（约合205.4亿美元）。
阮春福总理表示，为了大力吸引投资商，河内市政府应采取强有效的措施，动员市民和国内外企业携手实现建设绿色、文献、文明、现代、特色的河内市，面向建设一个全球城市， 逐步打造河内市的形象。
阮春福希望河内市通过加强合作、促进互联互通实现城市发展与社会基础设施建设同步进行；构建城市发展政策新格局； 实行资金使用效率优化；促进价值链对接。
会上，河内市领导人向国内外投资商颁发15份投资合作备忘录。该市颁发投资总额为74万亿越盾的48个投资许可证和投资主张决定书。会上，阮春福总理向4家企业颁发政府锦旗和一家企业颁发政府奖状，表彰他们在爱国竞赛运动中所取得的出色成绩和对河内市社会保障领域所做出的贡献。（越通社——VNA）