越南政府总理阮春福出席WEF会议系列活动报道

阮春副总理与世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布 克劳斯·施瓦布。（图片来源：越通社）

越通社达沃斯——越通社特派记者报道，1日18日下午，由越南政府总理阮春福率领的政府高级代表团开始出席在瑞士达沃斯举办的2017年世界经济论坛（WEF）第47届年会的各相关活动。在此期间，阮春福总理会见奥地利总理克里斯蒂昂·克恩(Christian Kern)，分别同世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布 克劳斯·施瓦布(Klaus Schwab)、亚洲开发银行（亚行）行长兼亚行董事会主席中尾武彦（Takehiko Nakao）、微软公司总裁布拉德福德(Bradford)举行工作会谈，并出席若干大型集团代表对话会以及同各一流媒体机构会面。阮春福总理会见奥地利总理克里斯蒂昂·克恩时，双方评价两国关系良好发展，一致同意举行2017年建交45周年系列纪念活动以及早日举行政府间经贸合作混合委员会会议。阮春福总理建议澳大利亚承认越南市场经济体制，敦促欧盟早日签署并批准《越南—欧盟自贸协定》以及支持越南竞选2020年—2021年任期联合国安全理事会非常任理事国。阮春福总理与世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布举行工作会谈时，施瓦布高度评价越南的作用与发展潜能，希望加强与越南的关系，尤其是公私合作模式（PPP）。阮春福总理建议WEF持续举行世界经济论坛湄公河会议，协助越南深化与WEF各家集团与优秀专家之间的沟通协作，在提升国家竞争能力和发展高科技农业等领域相关政策提供咨询。值此机会，阮春福总理与施瓦布出席越南与WEF合作协议签字仪式。越南是WEF签署采用公私合作模式的合作协议的首个国家，并希望其成为今后与其他国家开展合作的典范。根据该协议，WEF将协助越南加强与其企业网络和优秀研究专家的互联互通，与越方配合开展经济结构调整、高科技农业发展、国家竞争能力、气候变化等越南关注的领域的研究并提供政策咨询。此外，WEF还接收越南干部到其各机关和组织实习，进而提高越南干部素质等。在与亚行行长兼亚行董事会主席中尾武彦举行工作会谈中，双方一致同意加快开展2016-2020年阶段推进基础设施建设、应对气候变化、助力经济结构调整及扶贫济困项目，此外配合为在越南举办的大湄公河次区域经济合作(GMS)第六次扩大峰会做好准备。阮春福建议亚行继续协助越南发展交通与能源基础设施建设，简化手续办理流程以及为大湄公河次区域的经贸与投资合作创造便利等。亚行希望与越南进行长期战略合作，承诺在2019年前继续向越提供低利率优惠贷款以及协助越南开展GMS框架内各合作项目等。同微软公司总裁布拉德福德举行工作会谈时，阮春福总理建议微软公司继续对越投资并转让高技术。微软公司希望加强与越南在网络安全、人力资源培训和软件技术发展等领域的合作关系。世界经济论坛达沃斯年会是WEF规模最大的会议，吸引世界各国高级领导和各国际组织与一流集团代表一同出席。2017年世界经济论坛达沃斯年会共有3000多名代表出席。会议期间组委会将围绕着“领导力：应势而为、勇于担当”的主题开展400余场讨论会。（越通社—VNA）