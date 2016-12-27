越南政府总理阮春福出席永福省投资促进会

越通社永福省——12月27日下午，永福省举行2016年投资促进会。越南政府总理阮春福、政府副总理郑廷勇出席。数百家国内外企业代表参加会议。本着“投资者就是永福省的公民、企业的成功就是本省的成功”方针，永福省在促进经济社会发展和招商引资方面取得了诸多突破性进展。目前，永福省已经成为了越南的投资乐土之一。永福省从农业省份发展成为工业生产总值较高之省、北部重点经济区和全国第一大汽车和摩托车生产中心。该省经济生产总值年均达17.24%，财政收入从1997年的1000亿越盾提升到2015年的24万亿越盾。永福省政府特别注重改善投资经营环境，其中特别重视就地开展投资促进活动，关注解决企业面临的困难。该省企业与政府对话信息门户、热线电话等保持经常性运行，从而及时接受企业的意见和建议。永福省还注重行政改革。基于上述措施，该省吸收的外资较高。截至目前，该省投资项目856个，其中外商投资项目227个，投资资金34亿美元；国内投资项目629个，投资资金49.2万亿越盾。此外，永福省自然与人文旅游资源丰富多样，旅游发展潜力较大。该省力争至2020年将基本完成城市基础设施建设，将该省建设成为工业省份以及成为地区乃至全国的工业服务中心之一。各家企业、投资者和经济专家都高度评价永福省的发展潜力，未来该省将继续蓬勃发展。政府总理阮春福在发表讲话时高度评价永福省在各领域的快速发展和良好的投资经营环境。在越南全国投资环境排行榜上，该省从2012年排名第43位提升为目前的第四位。阮春福还指出，为了吸引更多投资商赴越投资，各地方要解决好基础设施、人力资源和体制改革等三大领域。永福省政府已明确这一点，并解决好上述三个问题。阮春福总理期待永福省党部、政府和人民将努力将该省建设成为北部平原乃至全国经济发展的火车头、工业服务城市和投资者和游客最具吸引力的目的地。永福省需成为农业改革创新发源地。阮春福建议，永福省应继续进行全面革新，致力于树立投资者的信心、发展生产活动等。此外，还要注重促进旅游服务发展，并将其视为经济支柱产业之一。（越通社—VNA）