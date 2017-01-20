越南政府总理阮春福出席世界经济论坛2017年年会各场讨论会

越通社河内——越通社特派记者报道，在出席世界经济论坛2017年年会期间，越南政府总理阮春福当地时间1月19日下午出席并在三场讨论会发表讲话；分别与联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）、荷兰首相和皇后、瑞士总统、斯里兰卡总理以及字母（Alphabet）集团执行总裁埃里克·施密特（Eric Schmidt）、英国保诚集团（Prudential）主席孟德慷（Paul Manduca）、凯雷集团（Carlyle）董事总经理马鼎文（David Marchick）、高通（Qualcomm）集团董事长保罗雅各布（Paul E.Jacob）、瑞士再保险公司（Swiss Re）首席执行官缪汶乐（Christian Mumenthaler）等世界一流集团领导进行会见和会晤。



阮春福总理出席题为“从区域战略角度来看生产未来”的讨论会并发表讲话时强调，第四次工业革命正为包括越南在内的发展中国家带来诸多机遇与挑战，越南正在致力提高劳动生产率和竞争力，鼓励创新创业，推动高素质人力资源发展等，以抓住第四次工业革命所带来的机遇。



阮春福总理出席题为“在多极世界中主动和负责任地领导”的讨论会并发表讲话时强调，各国应对维持地区及世界和平与稳定做出负责任行动。阮春福同时高度评价各多边组织，尤其是联合国对促进国际社会共同利益的作用。



阮春福总理在题为“东盟50年发展历程的展望”的讨论会上致开幕词时已突出东盟所取得的成就，同时对东盟达成一致的原则给予高度评价。阮春福总理表示，东盟应有效落实《东盟经济共同体蓝图》，同时充分利用各项贸易自由协定所带来的机遇，为本地区加大招商引资力度。阮春福总理同时强调，越南对加强东盟团结作出重要贡献，并一向努力与东盟各国建设一个强大的共同体。



*会见联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯时，阮春福总理强调，越南将继续积极、主动参与并为联合国各重大问题作出贡献。双方对越南与联合国的关系日益向前发展表示高兴。



*会见荷兰总理马克·吕特时，阮春福总理对“九龙江三角洲计划”研究项目等越荷共同开展的各项合作项目的良好效果给予高度评价，并表示希望，荷兰将继续协助越南开展“越荷农业和粮食安全战略伙伴关系协议”并支持越南竞选2020—2021年任期联合国安理会非常任理事国。



会见荷兰王后马克西玛时，阮春福总理表示希望，后马克西玛王后将同越南分享有关推进财政全覆盖计划，促进荷兰伙伴协助越南制定为扶贫者、妇女、少数民族的信用贷款项目等。



*在会见瑞士总统时，阮春福总理对两国有效举办越瑞建交45周年纪念活动给予高度评价，同时对瑞士政府承诺2017—2020年阶段为越南提供9千万美元的援助金表示感谢，并建议瑞士在越南实施高素质教育培训项目。



*在会见斯里兰卡总理时，阮春福总理表示，双方需有效推动越斯双边合作机制；早日讨论成立越南—斯里兰卡部长级联合委员会；提出详细措施以有效提升双边贸易金额；加大两国在旅游、农业、投资等领域的合作力度。



在与世界一流集团领导举行会晤时，阮春福总理表示希望，英国保诚集团将扩大其在越南的经营范围并推出更多切实有效的服务，为提高越南保险及金融服务行业的竞争力作出积极贡献。



阮春福总理强调，越南正落实众多措施以改善投资环境并为外国企业提供便利条件。越南信息技术的发展潜力巨大，越南希望美国字母集团及美国高通集团将推广其在越南的各项业务，同时承诺，越南支持字母集团开设驻越南办事处并邀请其出席2017年APEC峰会等。（越通社-VNA）





