越通社河内—— 越南政府总理阮春福8月29日下午会见乌山市前市长Park Shin Won时强调， 越南政府一向为包括韩国投资商在内的外国投资商对越南投资创造便利条件。阮春福对Park Shin Won 在促进包括乌山市企业在内的韩国企业对越南尤其是广南省投资所做出的重要贡献和所付出的努力表示肯定和给予高度评价。 他说，Park Shin Won所作出的重要努力为推动越韩战略伙伴关系不断蓬勃发展作出了积极贡献。阮春福表示高兴看到越韩建交25年来尤其是2009年两国建立战略合作伙伴关系以来双方在各个领域上所取得的重要成果。越南与韩国已经成为彼此的重要伙伴。目前，韩国是越南在经贸、旅游、官方发展援助等领域的最重要伙伴之一。 韩国大部分大型集团和企业均对越南进行投资，并取得良好的成效。韩国已成为越南第一大投资来源地。阮春福高度评价2004年建立友好合作关系以来广南省与乌山市的合作成果，并希望两地继续加快推进有关合作项目和计划，扩大双方在各个领域的合作。Park Shin Won 希望政府总理和越南政府继续为包括乌山市企业在内的韩国企业顺利在越南投资创造便利条件。Park Shin Won表示， 韩国企业高度评价越南政府为解决各家企业遇到的困难和问题所做出的努力。韩国企业希望越南政府继续健全体制机制，让包括韩国企业在内的外资企业安心扩大生产经营规模，为越南经济社会发展作出更大贡献。（越通社——VNA）