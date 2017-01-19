越南政府总理阮春福会见若干国际金融组织和企业领导

越通社河内——越通社特派记者报道，越南时间1月19日下午，在达沃斯世界经济论坛2017年年会期间，越南政府总理阮春福分别会见世界银行行长金墉，世贸组织总干事罗伯托·阿泽维多(Roberto Azevedo)，中国阿里巴巴集团董事局主席马云。* 会见世界银行行长金墉时，越南政府总理阮春福高度评价世行在越南经济社会发展所扮演的地位及其所作出的重要贡献。阮春福感谢世行为越南获得国际开发协会（IDA）提供的优惠贷款与延长现有的贷款期限创造便利条件，同时邀请世行行长金墉出席在越南举行的2017年亚太经合组织峰会周。世行行长金墉对越南近年来的发展成就印象深刻，强调世行继续协助越南实现发展目标。金墉评价称，IDA第18轮增资利于越南的发展情况，强调将赴越出席2017年亚太经合组织峰会及系列相关活动。* 会见世贸组织总干事罗伯托·阿泽维多(Roberto Azevedo)时，阮春福重申越南重视以世贸组织为核心的多边贸易系统的地位，阮春福表示越南已批准修改《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS）的议定书。越方希望世贸组织继续支持越南有效开展世贸组织各项协议，提高贸易谈判和纠纷解决的能力。* 会见中国阿里巴巴集团董事局主席马云时，阮春福总理强调越中经贸合作关系近段时间发展势头良好，重申两国政府互为两国企业加强经营投资合作提供便利。阮春福总理希望阿里巴巴集团董事局主席马云将来越投资兴业。阿里巴巴集团董事局主席马云评价说，越南是具有发展潜力的市场， 阿里巴巴集团正在拟定计划，与越南建立数字技术领域的合作。（越通社-VNA）