越南政府总理阮春福会见埃克森美孚集团负责亚太和中东业务副总裁Jon Gibbs(图片来源：越通社)

越通社河内—— 越南政府总理阮春福8月29日下午会见埃克森美孚（Exxon Mobil Corporation）集团负责亚太和中东业务副总裁Jon Gibbs。



越通社河内—— 越南政府总理阮春福8月29日下午会见埃克森美孚（Exxon Mobil Corporation）集团负责亚太和中东业务副总裁Jon Gibbs。

阮春福对ExxonMobil在越南开展的投资合作项目，尤其是同越南国家油气集团合作的项目表示欢迎。他强调， 越南政府愿为ExxonMobil顺利开展在越南的投资项目创造便利条件。



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Jon Gibbs 希望阮春福总理和越南政府为ExxonMobil 顺利开展同PVN合作的项目创造便利条件，为各方带来利益。 他建议越南政府为该集团顺利开展在越南的电厂投资项目创造便利条件，以便缩短投资项目审批时间。



阮春福表示，越南政府已批准《中部电力中心规划提案》，其中包括广南和广义两省的项目，但前提是有关投资项目必须符合环保要求和民生需求。阮春福建议ExxonMobil同越南电力集团、越南油气集团（PVN）和越南工贸部密切配合，加快项目落地，早日向市场投放产品。



埃克森美孚于1859年成立，总部位于美国德克萨斯州的欧文。世界500强排行榜,埃克森美孚公司名列第六名。该公司在21个国家共有38个炼油厂,日产量为630万原油当量桶。该公司在越南成立Exxon Mobil（越南）公司，主要业务是销售润滑油和石油化工产品。（越通社——VNA）