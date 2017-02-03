越南政府总理阮春福会见美国前参议员詹姆斯·韦伯

越通社河内——2月3日在政府总部，越南政府总理阮春福会见来访的美国前参议员詹姆斯·韦伯（James Webb）。



阮春福总理强调，越南与美国合作关系已取得许多积极、务实进展，符合两国利益，为地区和平、稳定、合作与发展做出贡献。阮春福重申，越南将继续重视推动对美关系发展，同时进一步深化两国全面伙伴关系。



越南政府与人民感谢并高度评价美国前参议员詹姆斯·韦伯为促进越美关系发展所作出的贡献，希望詹姆斯·韦伯在任何工作岗位上都为促进越美关系发展贡献力量。



阮春福表示，他日前已同美国总统唐纳德·特朗普通电话，就促进两国关系的方向与措施交换了看法。在现有的基础上，越南将继续与美国新政府合作，推动两国关系向前迈进。



美国前参议员詹姆斯·韦伯对越南政府近段时间所取得的成就表示祝贺，并对两国领导通电话的事件表示欢迎，认为这将为促进两国关系发展带来利好信号。



詹姆斯·韦伯重申，不管在任何工作岗位上，都将竭尽全力为推动越南与美国关系发展做出努力。（越通社-VNA）