越通社河内——越南政府总理阮春福6月27日晚在政府总部会见正在访越的以澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔特使的身份的澳大利亚外交事务与贸易部秘书长孙芳安（Frances Adamson）。会见时，阮春福对越澳的加强全面伙伴关系正呈现强劲发展势头表示满意。阮春福对澳大利亚总理邀请越南政府总理出席于2018年3月在澳大利亚举行的东盟-澳大利亚特别峰会表示感谢。他高度评价该会议对加强越澳乃至东盟与澳大利亚的合作关系的意义，为促进地区的和平、稳定与合作做出贡献。在此精神上，阮春福强调，越方希望将两国关系推向新高度。阮春福建议，双方应进一步深化经济关系，使其与两国潜力相称。同时高度评价澳方给予越方的官方发展援助资金（ODA），有助于推动经济社发展和扶贫济困工作。阮春福希望，澳大利亚企业加大对越南的投资力度，希望澳大利亚成为越南最大的投资来源国之一。关于贸易方面，阮春福希望，澳方为越方的产品，尤其是水果和水产品进军该国市场提供更加便利条件，并建议责成两国有关部门积极商谈和研究，旨在多样化出口商品。阮春福总理表示，目前在澳大利亚学习和深造的越南学生逾3万名，希望澳方为更多越南学生赴澳学习和深造创造便利条件。越方对两国于2017年3月1日开展《打工度假计划协议》表示欢迎，希望澳方为越南公民赴澳打工度假，同时增加劳动数量创造便利条件。阮春福强调，越南欢迎澳大利亚在地区和国际扮演着日益重要角色，尤其是澳方对支持越南和东盟关于东海问题的立场，其中包括尊重国际法以及1982年《联合国海洋法公约》发出强有力的声音。澳大利亚总理特使孙芳安表示，澳大利亚十分重视对东盟的关系。澳方对成为东盟-澳大利亚特别峰会的东道国感到荣幸，期待阮春福总理赴澳出席该重要会议。孙芳安强调，澳方希望将两国关系推向新高度，为进一步推动两国各领域发展注入动力。访问越南期间，孙芳安将先后会见越南外交部副部长邓廷贵、工贸部副部长陈国庆、中央对外部副部长陈得利、外交学院院长阮武松等。（越通社-VNA）