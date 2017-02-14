越南政府总理阮春福会见日本驻越大使梅田邦夫

越通社河内——2月14日下午在政府总部，越南政府总理阮春福会见了日本驻越大使梅田邦夫（Kunio Umeda），就促进双边关系的措施交换看法。



会见时，阮春福强调，越南与日本的关系正处于良好发展阶段，越方重视本着致力于亚洲和平与繁荣的越日深广战略伙伴关系的精神促进两国关系发展。阮春福表示，日本首相安倍晋三与夫人最近对越南进行正式访问已取得圆满成功。值此机会，阮春福总理感谢日本驻越大使馆已同越南密切配合，为日本首相与夫人正式访问越南取得成功作出重要贡献。



阮春福总理表示，目前越南正为日本天皇和皇后对越南进行国事访问作出积极准备。他强调，越南领导和人民都高度重视日本天皇和皇后此访，将此访视为两国友好关系史上的重要里程碑。阮春福总理表示相信，2017年，在两国开展一系列高层互访活动的基础上，越日友好关系将取得长足进展，为两国人民带来切实利益。



日本驻越大使梅田邦夫表示，日本驻越南大使馆正与越南各职能机关密切合作，为日本天皇和皇后访问越南做好准备。梅田邦夫强调，这是日本对外活动中的重要事件。此访有助于推动两国关系迈上新台阶。梅田邦夫大使还向阮春福总理通报有关日本对越投资促进活动的准备工作，预计该活动将吸引1000家日本企业参加。（越通社-VNA）