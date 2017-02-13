越南政府总理阮春福会见希腊外长尼科斯





越南政府总理阮春福2月13日下午在政府总部会见了正在对越南进行正式访问的希腊外交部长尼科斯·科齐阿斯(Nikos Kotzias)。会见中，阮春福总理高度评价希腊外交部长尼科斯此次访越，视之为促进两国友好合作关系的良好契机。阮春福总理指出， 越南主张加强与包括希腊在内的欧盟所有成员国的关系。他希望双方加强接触、增进交流，进而增进双方相互理解和促进两国合作关系。

阮春福总理认为越希两国经贸投资合作潜力仍有待挖掘，越南愿为两国企业开展长期合作搭建桥梁。阮春福总理希望两国政府扩大海洋经济、航运、造船、农业、旅游等越南有需求而希腊有优势各领域的合作。越南对希腊为发展越南与欧盟合作关系所提供的支持以及希腊国会批准越南与欧盟全面伙伴合作协议（PCA）等给予高度评价；希望希腊支持早日正式签署和批准越南与欧盟自由贸易协定（EVFTA）。





阮春福总理认为两国良好的政治关系为促进两国经贸投资合作关系打下了有利基础。阮春福希望希腊方面支持越南在东海问题上的立场，即支持通过包括法律和外交程序在内等方式和平解决东海争端；反对使用武力或以武力相威胁；严格遵守国际法，尤其是1982年《联合国海洋法公约》，致力维护地区和平稳定与发展环境。

希腊外交部长尼科斯表示，两国虽然相距遥远,但两国人民之间感情亲近。值此机会，尼科斯转达希腊总理邀请阮春福总理访问希腊的口信。

希腊外交部长尼科斯说，希腊支持越南加强同欧盟关系；向阮春福总理通报其与越南外交部长范平明会谈的结果；希望两国合作关系日益发展。希腊方面同意在造船、文化等领域加强同越南合作关系；双方继续在多边合作机制中保持同越方的密切配合。（越通社——VNA）