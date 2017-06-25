越通社河内​——越南政府总理阮春福6月24日下午在河内会见正在对越南进行正式友好访问，并出席越柬建交50周年纪念典礼和越老柬三国阵线主席会议的柬埔寨国会主席韩桑林。阮春福高兴地向柬埔寨国会主席韩桑林通报他与来越重新造访40年前革命道路的洪森首相举行富有成果的工作会议，并表示，这是两国关系顺利发展的证明。阮春福强调，50年来是两国关系的特殊时期——两国人民团结一致，愿意为了彼此献出自己的生命的时期。阮春福指出，这是今后越柬两国尤其是年轻人这一代负责任进一步维护并培育的两个民族神圣的宝贵财富。值此之会，阮春福对柬埔寨已故国王诺罗敦•西哈努克，当今国王诺罗敦•西哈莫尼，柬埔寨领导人和人民给越南在过去民族解放和当前国家建设与捍卫事业中提供宝贵支持与帮助表示衷心感谢。阮春福强调，越方欣慰地看到柬埔寨人民的巨大成就；相信，柬埔寨人民在诺罗敦•西哈莫尼国王的英明治理，柬埔寨参议院、国会和以柬埔寨人民党为核心的皇家政府的领导下，兄弟般的柬埔寨人民将继续取得更加巨大的新成就，将柬埔寨建设成为和平、稳定、发展与繁荣的国家。阮春福高兴地看到两国美好合作关系不断得到巩固与发展。双边经贸、投资合作取得蓬勃发展。越南是柬埔寨的一流贸易投资伙伴之一。阮春福表示，本着此精神，在地区乃至世界局势复杂演变的背景下，两国应进一步加强团结友谊和经贸、投资合作，加强两国人民、年轻人之间交流，尤其是实现双边贸易额达50亿美元的目标。柬埔寨国会主席韩桑林就阮春福总理对两国关系的美好评估表示感谢。韩桑林对两国关系50年来本着睦邻友好、全面合作、长期稳定的方针取得蓬勃、美好发展，为两国带来繁荣，为地区乃至世界和平、稳定作出贡献深感自豪。韩桑林对阮春福和越南人民就国家建设与发展的巨大成就表示祝贺，并相信在越南共产党的英明领导下，兄弟般的越南今后将取得更加稳健发展，胜利实现工业化现代化目标。韩桑林高兴地看到双方完成陆地边界勘界立碑工作。韩桑林表示，此成绩已展现两国早日完成此任务的努力和意志，并相信双方将继续努力完成剩下的10%工作量，这有助于建设柬越两国之间和平、稳定与发展的边界地区。韩桑林表示，柬埔寨人民对越南共产党和越南人民向柬埔寨人民在民族解放和国家建设与发展事业中所提供的宝贵帮助表示衷心感谢。（越通社-VNA）