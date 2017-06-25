越通社河内​——越南政府总理阮春福6月24日下午会见了即将卸任前来辞行拜会的以色列驻越南大使埃隆•沙哈尔。会见时，阮春福高度评价埃隆•沙哈尔大使为推动越以两国关系向前发展并取得重要进展所付出的努力及所作出的贡献。阮春福高度评价以色列增加录取越南研修生的名额。他强调，越南政府一直重视推动与以色列的多方面合作关系发展，尤其是在高技术、国防安全、农业、培训、网络安全等领域。双方应进一步加强协调配合，以便提出多错并举有效提高双方在上述领域的合作效果；从而推动两国关系务实深入发展，服务于两国的发展事业并造福两国人民。以色列驻越南大使埃隆•沙哈尔表示，她为完成驻越南大使一职而感到高兴。她同时对两国近期在各个领域、尤其是民间交流领域上所取得的成就，有助于增进两国人民的相互了解沟通表示高兴。她称，以色列人民对越南的关注程度越来越高。他们把越南视为优先选择的旅游目的地。他对两国互信日益加深表示满意。两国在经贸、科技、国防等领域的合作关系取得了许多成就。其明明体现在以色列总统鲁文·里夫林近期对越南进行国事访问之行的成功。两国各级、各部委及各地方代表团互访频繁。埃隆•沙哈尔大使感谢阮春福总理一直支持她完成驻越南大使任务并希望，双方抓紧开通直达航线；为推进两国人民及两国企业的合作计划及项目提供便利。她重申，她对越南国家及人民拥有深情厚谊并一直以来把越南视为自己的家。回国之后，无论在什么岗位上，她将继续支持并推动越以两国合作关系日益向好发展。（越通社-VNA）