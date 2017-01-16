越南政府总理阮春福与日本首相安培晋三举行会谈

双方为越日关系日益蓬勃且全面地发展感到高兴，就推动越日纵深战略伙伴关系全面、务实和有效发展的大方向和具体措施达成广泛共识。





阮春福总理再次强调越南将日本视为越南头等重要和长期伙伴的一贯政策。双方一致同意通过维持高层互访与会晤、提高对话机制效果等方式继续加强政治互信；协调联动、相互配合，确保日本天皇和皇后2017年春季访越取得圆满成功。双方一致同意加强国防安全，其中包括扫雷和增强海上执法能力等领域的务实合作。

关于经贸合作， 双方愿通过促进贸易与投资、官方发展援助等合作领域以及地方间、农业、劳务等互补性较强等领域的合作推进两个经济体的互联互通。





阮春福总理就日本政府和人民向越南提供的官方开发援助表示感谢，并希望日本继续向越南提供大型基础设施建设、人力资源培训、应对气候变化等领域的官方开发援助。



安培晋三强调，将继续通过提供官方开发援助和推动实施高质量基础设施项目来协助越南促进经济社会发展；承诺2016财年为越南航行安全、应对气候变化、排水和污水处理等领域提供1230亿日元(相当于10.5亿美元)的补充贷款。日方愿推进高科技应用、国有企业投融资、干部培训、旅游、民间交流等领域的合作深入发展。双方同意在2020年越日合作和2030年展望和“越日共同创见共同倡议第六阶段”框架下开展越南工业化战略；继续加快推进实施北-南高速公路等两国大型基础设施项目。

双方同意促进越日在高科技农业、高素质人力资源培训、地方合作、研修生等领域合作。安培表示，日本已宣布为越南红心火龙果发放进口许可；阮春福总理向日方通报越南已为日本梨子发放进口许可。

双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换意见，并表示将加强双方在东盟、亚太经合组织、亚欧会议、联合国等国际和地区论坛上的协调配合。日本强调，将积极协助越南成功举办2017年亚太经合组织领导人非正式会议。双方共同强调了维护和平安全、航行飞越自由与安全的重要性；有关各方不采取改变东海现状和军事化等使紧张局势升级的行为，推动争端的和平解决，充分尊重法律和外交程序，不使用武力或以武力相威胁，严格遵守国际法尤其是1982年《联合国海洋法公约》以及《东海各方行为宣言》（DOC）,早日制定《东海行为准则》。





会谈结束后，双方见证两国各项合作文件的签字仪式，具体包括：《应对气候变化第7期ODA贷款（100亿美元）换文》、《提供水路交通安全保障设备的经济社会发展项目无偿援助(3亿美元)换文》、《经济管理与提高竞争力项目ODA贷款(110亿美元)协议》、《应对气候变化项目第7期ODA贷款（100亿美元）协议》、《越南纺织服装集团（VINATEX）与日本伊藤忠商事株式会社的战略伙伴协议》和《咏昂2号热电站投资协议》。（越通社——VNA）