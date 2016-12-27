越南政府总理就龙城国际航空港的特殊机制作出指示

国会批准龙城国际航空港项目可行性研究报告之前，政府总理责成交通运输部主持并同自然资源与环境部、同奈省人民委员会及有关机构配合就该项目征地拆迁补偿安置工作分成小项目作报告并提交政府总理审议。

交通运输部主持并与同奈省人民委员会配合制定有关该项目征地拆迁补偿安置工作的政策框架，自然资源与环境部主持并与有关机构按照法律规定对该项目征地拆迁补偿安置工作的政策框架进行审核，并提交政府总理审议通过。

龙城国际航空港是国家重大项目之一。龙城国际航空港项目总投资额为158亿美元，分为三期建设。一期工程将建设一条飞机跑道和一座航站楼以及其它配套项目，预计年均旅客吞吐量为2500万人次、货物吞吐量120万吨。一期工程投资经费52亿美元，建设起止年限为2018-2025年。



二期工程另建一条飞机跑道和一座航站楼，预计年均旅客吞吐量5000万人次、货物吞吐量120万吨，投资经费40亿美元，建设起止年限为2030-2035年。



最后的三期工程将完成剩下的所有建设项目，届时龙城国际航空港年均旅客吞吐量提升为一亿人、货物吞吐量达500万吨，投资经费预计为66亿美元，建设起止年限为2040-2050年。



龙城国际航空港具有战略地理位置，其位于越南南部重点经济区，处于东南亚地区中心，成为前往欧洲、中东、南亚、东北亚、北美、大洋洲等地区国家的中转站，同时可成为其它航空公司和航空联盟的中转站，节省旅客和货物中转时间。国际民航组织（ICAO）曾评价，越南南部有足够能力建设一个满足越南航空总公司所加入的天合联盟（Sky Team）要求的中转站。



龙城国际航空港建设项目的目的是缓解胡志明市新山一国际航空港目前超负荷运行状况，满足越南乃至地区航空运输日益增长的需求。其长远目标是发展成为国家最大和最重要的国际航空港，甚至成为东南亚地区的航空枢纽港。（越通社——VNA）