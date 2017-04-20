越南政府总理对国家财政预算任务执行做出指导

越通社河内——越南政府总理刚颁发关于集中指导落实2017年国家财政预算任务的14/CT-TTg号指示。根据该指示，为了主动做好国会拟定的2017年国家预算收支任务，确保公债在可控范围内，政府总理要求各部长以及政府直属机关、各省、中央直辖市人民委员会主席，根据自己的职责与任务，同步展开党、国会、政府以及政府例行会议各项决议，政府总理的指示，积极、主动做好2017年国家财政预算执行工作。各相关部门应落实好2015年国家预算法、国会关于2016-2020年经济社会发展五年计划决议、2016-2020年阶段经济结构重组计划、2016-2020年阶段国家财政计划、2016-2020年阶段中期公共投资计划以及越共中央政治局关于国家财政预算收支结构重组和公债管理主张与措施的07-NQ/TW号决议的政府行动计划。政府总理责成财政部和各有关机关根据2017年计划与任务，密切跟踪所提出的各大目标、要求和方向执行情况，集中于完善国家财政预算领域相关机制，提高公共投资资金的使用效率，加强公债管理，确保中国资产安全，保证财政稳定性。政府总理要求执行好税收法和2017年财政收支任务，集中促进生产经营发展，扩大市场，提高企业竞争力，为保证国家财政稳定性提供前提条件。与此同时，密切跟踪世界金融市场、贸易市场的动荡，主动对各项自贸协定对国家预算收入的影响进行评估，从而采取有力措施执行好国家财政预算任务，同海关机关紧密配合，防范打击走私和贸易欺诈等现象。政府总理要求集中化解企业困难，加快2017年公共投资资金到位力度，加强投资管理和检查监督工作，提高投资效率，防止损失浪费，加强反腐败力度等。政府总理要求中央各部委行业继续根据市场机制，加强国家定价的商品价格以及各种必需品的价格的管理力度，以符合于2017年抑制通胀目标，同财政部配合，决定商品价格何时需要调整，避免其对整体市场的商品价格造成影响，符合于人民的生产生活情况，确保消费者、企业和国家之间的利益和谐。按照已获批的路线图，加快国企股份制改革和从企业撤资。中央各部委行业和地方政府要加强企业财政管理，加快国企结构重组和股份制改革等。（越通社-VNA ）