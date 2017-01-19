越南政府总理与世界经济论坛信息技术领域执行总裁进行对话

越通社河内——越通社特派记者报道，越南时间1月19日下午，在达沃斯世界经济论坛2017年年会期间，越南政府总理阮春福已同信息技术领域世界大型企业领导进行对话。



在对话会上，阮春福总理通报了有关越南经营投资环境的便利条件。阮春福指出，第四次工业革命正在改变世界面貌以及人类的生活和工作方式。在越南，信息技术正在爆发式发展，并深入各个领域。10年来，越南是世界上信息技术和电信市场增长最快的市场之一。目前， 35岁以下的越南人口中有60%接触到新技术，全国人口的一半使用互联网。2016年，越南手机、电脑、相机和零部件出口金额达550亿多美元。越南已跻身亚太地区软件加工前十国和世界软件加工前三十个国家等行列。到2020年，越南力争跻身世界软件服务前十国行列，提供信息技术领域的100万个就业岗位。



2017年，越南承办题为“创造新动力，共同培育未来”的亚太经合组织领导人峰会，其中优先加强数字时代的竞争能力。



对话会上，UPS国际(UPS International)总裁吉姆·巴伯(Jim Barber)表示希望与越南加强空运合作。阮春福指出，越南主张天空开放，同时愿为航空企业解决有关手续的问题。阮春福强调，越南一向主张实现贸易自由化，继续实行海关手续改革。目前越南是亚洲地区为游客实行电子签证手续的少数国家之一。



阮春福总理对西门子首席执行官乔·凯瑟尔(Joe Kaeser)提出有关与越南有关机关和组织合作建立培训计划，为越南实习生和大学生提供培训支持的建议表示欢迎。（越通社-VNA）