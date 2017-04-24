越南政府副总理郑廷勇圆满结束对爱尔兰进行的正式访问

越通社河内​——由越南政府副总理郑廷勇率领的越南政府代表团4月23日结束了应爱尔兰政府的邀请对该国进行为期3天的正式访问。访问爱尔兰期间，郑廷勇副总理会见了爱尔兰总统迈克尔•希金斯，分别同爱尔兰农业食品和海洋部长迈克尔·克里德以及外交贸易部长查理•弗拉纳根举行工作会谈。会见爱尔兰总统迈克尔•希金斯时，郑廷勇副总理强调，越南希望加强越爱全面合作关系，尤其是双方在高科技农业、教育培训、能源等领域的合作；高度评价爱尔兰合作发展项目对越南扶贫事业的贡献。爱尔兰总统迈克尔•希金斯强调， 爱方希望与越南促进合作关系，同时高度评价越南在本地区日益重要的地位。双方为越爱关系呈现良好发展态势感到满意，一致同意推进高质量农业、能源、适应气候变化等领域的合作。关于东海问题， 爱尔兰总统强调了维护和平、稳定、合作与发展环境的必要性，以及在国际法尤其是1982年《联合国海洋法公约》的基础上以及各国平等相待、推动国际政治格局的平等化的精神和平解决争端的重要性。会见爱尔兰农业食品和海洋部长迈克尔·克里德时，郑廷勇副总理希望爱尔兰同越南分享发展高科技农业的经验；加强越爱在林业、环境、应对气候变化等领域的合作；希望爱方为越南商品进军爱尔兰市场并通过爱尔兰进入欧洲市场等创造便利条件。迈克尔·克里德表示，爱尔兰政府愿同越南促进奶业、药业、肉类加工等领域的合作；同意与越方配合，有效开展两国于2014年签署的农业合作备忘录；同意增进代表团互访等。会见外交贸易部长查理•弗拉纳根时，郑廷勇建议爱方推动欧盟早日批准越南与欧盟自由贸易协定并承认越南市场经济地位；增加对越南留学生的奖学金名额。查理•弗拉纳根表示，愿加强两国各级代表团互访与接触，旨在促进以经贸、合作发展、农业-食品、教育培训为核心的越爱多方面友好合作关系；加强经贸合作，尤其是可再生能源、高质量农业、食品工业、航空、信息传播技术等领域的合作；同意在经济社会发展、扶贫、应对气候变化等领域向越南提供支持等。访问期间，越南各部委机构领导代表团开展了丰富活动，诸如参观了位于科克省的高质量奶牛养殖家庭庄园以便了解善待环境、清洁、高质量农产品生产模式和流程，造访爱尔兰农业和食品研究所，同爱尔兰从事贸易、教育培训及农业领域的若干企业代表举行工作会谈。（越通社——VNA）