越南政府副总理郑廷勇会见荷兰总理马克·吕特

越通社荷兰——越通社驻欧洲记者报道，在对荷兰进行访问并共同主持召开越南—荷兰政府间适应气候变化和水资源管理联合委员会第六次会议期间， 4月19日，越南政府副总理郑廷勇已会见荷兰总理马克·吕特（Mark Rutte）。郑廷勇表示，越南与荷兰的友好合作关系全面深入发展，荷兰成为越南在欧洲的最大经贸和投资伙伴之一，同时高度评价两国在国际和地区组织及论坛上的良好合作关系。郑廷勇希望荷兰继续与越南在国家发展事业同行，有效落实关于应对气候变化和农业可持续发展等领域的两个战略伙伴协议，扩大在航海、海洋经济和能源等荷兰具有优势领域的关系。马克·吕特强调，荷兰政府和企业希望与越南加强经贸与投资合作关系，支持欧盟早日签署与批准《越南-欧盟自由贸易协定》（EVFTA），并强调，越南是荷兰在东南亚地区的重要伙伴，荷方支持越南和东盟对解决东海争端的观点和立场。双方承诺维持各级代表团尤其是高级代表团的互访，旨在加强互相了解和互相信任；一致同意为两国企业加强在气候变化、水资源管理、农业、能源、海洋经济和后勤服务等优先领域的合作关系；继续注重促进两国各地方之间的合作关系；在国际和地区场合上互相支持与帮助。双方再一次强化推动两国关系深入与可持续发展的决心，同时相信越荷两国关系未来将蓬勃发展。（越通社-VNA）