越南政府副总理张和平出席 “永远铭记胡伯伯功劳”的植树节启动仪式

越通社南定省——2月12日，越南胡志明共青团中央委员会同南定省人民委员会联合举行2017丁酉年“永远铭记胡伯伯功劳”的植树节启动仪式暨欢迎各级共青团大会与第九次全国共青团大会的竞赛活动启动仪式。越共中央政治局委员、政府副总理张和平，胡志明共青团中央书记处第一书记、越南大学生协会主席黎国峰以及南定省领导等出席仪式。这是一项实践活动，其有助于宣传教育与弘扬年轻人在保护环境与应对气候变化工作中的志愿服务精神，同时打造竞赛的热闹气氛，让团员青年们积极创造优异成绩，欢迎各级共青团大会及2017-2022年任期第九次全国共青团大会。黎国峰在仪式上致辞时鼓励全国团员与青少年在其机关、学校和地方积极参加保护和种植树木，保护堤防工程，防治水土流失与海水入侵，植树造林等活动。同时积极参与各项切实活动，增强保护森林和防止木材非法采伐的意识，为清理环境卫生与实现可持续发展作出贡献。2017年越南将举行各级共青团大会与 2017-2022年任期第九次全国共青团大会。这是越南年轻人的重要政治事件，旨在明确加强年轻人革命理想与文化道德教育工作的目标、任务与措施。启动仪式结束后，张和平副总理与各中央代表以及南定省交水县的1500名团员青年在交龙乡海岸种下近3500棵树。值此机会，张和平与南定省省委、人民委员会、共青团中央委员会领导走访慰问并向当地越南英雄母亲、渔民、优抚家庭与优秀贫困生赠送慰问品。（越通社—VNA）