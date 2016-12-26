越南政府副总理兼外长范平明对老挝进行正式访问

越通社万象——越通社驻老挝记者报道，落实越南与老挝外交部的合作协议，应老挝外交部部长沙伦赛·贡玛希（Saleumxay Kommasith）的邀请，越南政府副总理兼外长范平明从12月25日至26日对老挝进行正式访问，并共同主持第三次越老外交部长级政治磋商。访老期间，范平明礼节性拜访老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬·沃拉吉（Bounnhang Volachith），会见老挝总理通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith）。在各场会见中，老挝领导人强调，老挝一直重视与越南培育两国传统友谊、特殊团结和全面合作关系，并相信未来双方将继续加强合作关系，同时强调，双方应紧密配合，旨在为2017年越老建交55周年暨《越老友好合作条约》签署40周年庆祝活动做好准备。范平明强调，越南外交部将继续与老挝外交部紧密配合，不断巩固与加深越老特殊关系，造福两国人民，为两国革命事业取得成功做出贡献。值此机会，越南政府副总理兼外长范平明与老挝外交部部长沙伦赛·贡玛希举行会谈。会谈上，双方高兴地看到两国在所有领域的传统友谊、特殊团结和全面合作关系深广与有效发展。双方还集中解决存在的问题，大力促进两国经济联系，提高教育培训和发展人力资源的合作效率。双方强调将继续协调配合，为两国高层和各级代表团的互访与接触做好准备，充分发挥两国各项合作机制的作用，推动两国务实合作不断走向深化；促进两国有关机关落实好两国高层领导所达成的协议；为2017年两国成功举办越老建交55周年暨《越老友好合作条约》签约40周年系列庆祝活动做好准备等。双方就共同关心的地区和国际问题深入交换意见，其中包括亚太地区战略环境、东盟合作、促进大湄公河次区域发展、湄公河水资源可持续开发利海上问题等；积极主动促进信息共享交换，提高各国在国际舞台上的地位。会谈结束后，范平明出席越南外交学院向沙伦赛·贡玛希部长授予名誉博士证书授证仪式。（越通社-VNA）