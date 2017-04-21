越南政府副总理兼外长范平明对美国进行正式访问

越通社华盛顿——越通社驻华盛顿记者报道，应美国国务卿雷克斯·蒂勒森(Rex Tillerson)邀请，越南政府副总理兼外交部长范平明4月20日至21日对美国进行正式访问。4月20日，范平明与美国国务卿蒂勒森和国家安全顾问赫伯特·麦克马斯特(Herbert McMaster)举行会谈并会见美国财政部长史蒂文·努钦(Steven Mnuchin)。与美国国务卿蒂勒森和国家安全顾问赫伯特·麦克马斯特举行会谈时，范平明强调，越南一贯奉行独立、自主、多边化、多样化、积极融入国际社会的对外政策，越南重视并愿意与美国新一届政府合作，在互相尊重独立主权、政治制度和对方的利益等的基础上进一步巩固与深化越美全面伙伴关系，使其稳健发展，为亚太地区乃至世界和平、稳定、合作与发展做出贡献。范平明强调，越美两国在双边、地区和国际等层面上的合作潜力仍巨大，认为双方应保持经贸合作发展势头，同时加强教育培训、科学技术、国防安全、克服战争遗留后果、人道主义等领域上的合作。范平明直接向美方致函并转达越南国家主席陈大光邀请美国总统特朗普出席2017年亚太经合组织（APEC）峰会并对越南进行正式访问的口信。蒂勒森与麦克马斯特对此表示，特朗普总统将赴越出席2017年APEC峰会并访问越南。蒂勒森也表示希望将来会对越南进行访问。蒂勒森与麦克马斯特均高度评价越美关系的发展势头，并相信此关系将不断向前迈进，同时强调，美国新一届政府将继续重视与支持美越全面伙伴关系。蒂勒森与麦克马斯特认为，双方应加强各级代表团互访，尤其是越南高层领导访问美国以及美国高层领导访问越南并出席2017年APEC峰会等。蒂勒森强调，美国将同越南紧密配合促进2017年越南APEC峰会深入务实见成效。就地区和国际问题交换意见时，蒂勒森与麦克马斯特强调了东海和平稳定、航行安全与自由的重要性，支持有关各方在遵守包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法、尊重外交和法律程序、尊重《东海各方行为宣言》（DOC）并努力达成“东海行为准则”（COC）等的基础上，通过和平方式解决东海争端。*会见范平明时，美国财政部长史蒂文•努钦高度评价美越的经济贸易关系，希望双方进一步推进互利共赢的贸易关系。努钦还表示，美国支持越南继续收到世行旗下的国际开发协会(IDA)发放的优惠贷款等。（越通社—VNA）