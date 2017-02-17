越南政府副总理兼外交部长范平明会见英国、美国和巴西外交部长

越通社柏林——出席在德国举行的二十国集团（G20）外长会议期间，2月17日，越南政府副总理兼外交部长范平明分别会见英国外交大臣鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)、美国外长雷克斯·蒂勒森(Rex Tillerson)、巴西外交部部长若泽·塞拉(José Serra)。据越通社驻德国记者报道，会见英国外交大臣鲍里斯·约翰逊时，范平明强调，近年来越英战略伙伴关系在各个领域尤其是经贸、投资领域取得新进展。范平明对双方建立非正式对话机制，以就贸易便利化和促进贸易发展措施交换意见的倡议表示欢迎。鲍里斯·约翰逊强调，英方将继续与越方加强多方面合作关系，继续支持越南与欧盟加强关系、互联互通和贸易自由化。两位外长一致同意就双方紧密配合于2018年举办好纪念两国建交45周年个项活动，尤其是高层互访和经贸、投资、教育培训、旅游等领域的合作。此外，两位外长还就共同关心的地区和国际问题交换意见；就维护各海域和大洋的和平、稳定和航海及飞越自由与安全的重要性，在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上，以和平方式解决争端达成一致。*会见美国外长雷克斯·蒂勒森时，范平明高度评价雷克斯·蒂勒森外长对促进两国在经贸、投资乃至两国合作关系所做出的贡献。范平明强调，越方重视并希望在互相尊重彼此的体制的基础上同美方加强友好合作与全面伙伴关系。在此精神上，双方一致同意保持各级和高层代表团互访与接触。范平明再次提及越南高层领导已邀请美国总统特朗普于2017年11月访问越南并出席在岘港市举行的APEC峰会及系列相关会议。值此机会，范平明邀请雷克斯·蒂勒森早日访问越南。雷克斯·蒂勒森也邀请范平明访问美国，并表示希望对越南进行访问和出席2017年APEC峰会各相关活动。此外，两位外长还就共同关系的地区和国际问题交换意见。*会见巴西外交部部长若泽·塞拉时，范平明表示，越方重视并希望与巴方加强多方面的友好合作关系。双方一致认为，应继续加强各级代表团尤其是高层领导互访，以巩固越巴政治关系。范平明和若泽·塞拉一致同意举办第三次政府间联合委员会会议，同时维持两国外交部的政治磋商机制等。双方同意继续讨论并指导两国外交部配合促进签署各项合作文件，诸如避免双重征税、海运、教育、农业、技术合作、防务、旅游、投资等。范平明建议巴方早日承认越南市场经济体制。值此机会，双方还就在多变论坛，尤其是在联合国加强协调配合与互相支持的措施交换意见。（越通社-VNA）