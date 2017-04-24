越南政府副总理兼外交部长范平明与新西兰外交部长默里·麦卡利举行会谈（图片来源：越通社）



越通社河内4月24日——应越南政府副总理兼外交部长范平明的邀请，新西兰外交部长默里·麦卡利(Murray McCully )从2017年4月24日至25日对越南进行正式访问。 越通社河内4月24日——应越南政府副总理兼外交部长范平明的邀请，新西兰外交部长默里·麦卡利(Murray McCully )从2017年4月24日至25日对越南进行正式访问。 4月24日下午在河内，越南政府副总理兼外交部长范平明与新西兰外交部长默里·麦卡利举行会谈。

双方对越南与新西兰关系，尤其是双方在国防安全、农业、发展援助、旅游、教育和民间交流等领域合作的良好发展态势表示满意。双方再次重申越南与新西兰关系的重要性，希望推动两国关系迈上新台阶，加强双方政治互信，丰富两国全面伙伴关系内涵， 面向战略伙伴关系。

两位部长原则上同意越新行动计划（2017-2020年）的基本内容，责成两国对口部门继续进行磋商并完成有关手续，早日签署以政治、国防安全、经贸、发展援助和民间交流为核心的越新行动计划，为两国未来4年的合作指明方向。双方一致同意增进高级代表团互访与接触，对两国防务安全合作日益走向深入表示欢迎。 双方一致同意加强互补性合作，力争2020年将双边贸易额提升至17亿美元。

新西兰外交部长默里·麦卡利强调， 新西兰希望通过官方发展援助、贸易、投资等领域的合作，更深层次地参与越南经济社会发展以及工业化现代化建设。双方把农业、教育、旅游、科学研究、环境、自然灾害管理等确定为重点优先领域。新西兰为越南红毛丹、奶果、龙眼、柚子、火龙果等热带水果进军新西兰市场创造便利条件；向越南提供农业领域的技术援助；协助越南提升双方优先合作领域的有关能力。

两位部长还就共同关心的国际和地区问题坦诚地交换意见；一致同意加强在亚太地区合作论坛和联合国等多边场合的合作；同意 与其他成员国配合寻找《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）新出路，确保各方的正当利益，致力促进地区经济互联互通。



双方共同强调了在尊重法律及外交程序和遵守1982年《联合国海洋法公约》等基础上通过和平方式解决包括东海问题在内的 国际争端；保持克制，不使用武力或以武力相威胁，充分落实《东海各方行为宣言》（DOC），早日达成《东海行为准则》（COC）。

访越期间，新西兰外交部长默里·麦卡利25日礼节性拜会越南国家主席陈大光；出席由新西兰政府提供发展援助的“堤坝安全”项目二期工程揭牌仪式。（越通社——VNA）