越南政府副总理兼外交部长范平明与希腊外交长尼科斯举行会谈

应越南政府副总理兼外交部长范平明邀请，希腊外交部长尼科斯·科齐阿斯(Nikos Kotzias) 从2月12日至14日对越南进行正式访问。





在2月13日举行的会谈上，越南政府副总理兼外交部长范平明高度评价希腊外交部长尼科斯此次访越，并表示相信此次访问将有助于深化两国友好合作关系。

希腊外长尼科斯高度评价越南在一切领域上所取得的重要成就，同时强调， 希腊重视越南在地区乃至世界日益重要的地位，希望加强同越南在各个领域的合作关系。





双方表示高兴看到越南国家主席阮明哲访问希腊和希腊总统卡罗洛斯·帕普利亚斯(Karolos Papoulias)于2008年访越之后两国合作关系所取得的长足进展。前期，虽然受到世界经济危机的负面影响，越南与希腊双边贸易额稳步增长， 2016年双边贸易额达2.39亿美元，同2015年的1.96亿美元相比大幅增长，是2010年的2倍。





双方就促进两国合作关系的措施交换意见并达成共识；双方一致同意加强各级代表团互访与接触；有效开展两国外交部政治磋商等合作机制。



双方同意继续支持两国企业增进交流、寻找合作伙伴、相互借鉴经验，将合作重点放在造船、船舶修理、航运、港口开发、后勤服务等互有优势和需求的领域。双方强调，将继续推进教育培训、文化和遗产保护等领域的合作。





双方一致同意推动谈判早日签署《关于避免双重征税协定》、《关于海运合作协定》和《关于公务护照持有者互免签证的协定》。







本着相互理解、相互信任、坦诚相待精神，双方就共同关心的国际和地区问题深入交换意见，一致同意在联合国、东盟-欧盟、亚欧合作论坛等国际和地区论坛的合作框架下密切配合。作为东盟积极和负责任的成员国，越南支持希腊扩大同东盟和东盟各成员国的关系。希腊外交部长尼科斯表示支持越南提升国际地位和威望，全面深化同欧盟关系。





会谈结束后，双方举行新闻发布会通知会谈结果。（越通社——VNA）