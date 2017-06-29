越南承诺解除武装和防止大规模杀伤性武器扩散

越通社河内——越通社驻联合国记者报道，6月28日，联合国安理会举行了题为“全球努力防止非国家行为者进行大规模杀伤性武器扩散”的主题辩论。联合国裁军事务高级代表、禁止化学武器公约组织的高级官员以及包括越南在内的安理会各成员国代表在会上纷纷发言，对这一问题表达严重关注并就如何防止这类行为提出各种建议。在开幕式上，联合国常务副秘书长、裁军事务高级代表阿米纳·穆罕默德（Amina J. Mohammed）强调了非国家行为者，尤其是各极端组织进行大规模杀伤性武器扩散带来的危机，严重威胁全球和平与安全局势。阿米纳·穆罕默德呼吁各国充分落实联合国安理会关于全面有效执行凝聚各国防扩散共识的第1540和2325号决议，同时承诺协助各成员国提高其在控制各种武器及相关材料的进口、应对网络攻击威胁等的能力。在辩论会上发言时，越南常驻联合国代表团团长阮芳娥大使呼吁国际社会携手努力，合作解决上述挑战。阮芳娥高度评价联合国在解除武装和防止大规模杀伤性武器扩散的重要地位。阮芳娥重申了越南对裁军和防止大规模杀伤性武器扩散的一贯主张和承诺，同时强调各国，尤其是大国协助其他会员国有效落实联合国安理会相关决议和制定与开展应对各种新型犯罪的国家战略等的必要性。（越通社-VNA）