越南——意大利企业进入东盟乃至亚洲市场的门口

越通社罗马​——据越通社驻罗马记者报道，越南驻意大利大使馆同经济文化杂志《The Progress Time》及意大利各机关和企业4月20日在米兰市联合举行题为“越南—意大利企业的潜在目的地”研讨会。越南驻意大利大使高正善和商务参赞裴王英分别发表演讲，介绍当前越南政治、经济、社会情况以及在越南兴业的商机。在研讨会上，高正善大使特别强调，目前，意大利企业具有许多机会在越南开展投资、合作兴业或出口活动，即基础设施建设、机械设备、农业、农产品加工、化工、建材、旅游、环保、废水和固体废物处理技术转移等领域。高正善表示，越南与意大利两国政府已明确经济合作是双边战略伙伴关系中的支柱，是推进和细化两国美好政治关系的因素。越南一向为意大利企业赴越南寻求投资兴业机会提供便利的法律基础。目前，欧盟和越南已完善谈判并即将签署自由贸易协定。这是重要的成果，也是进一步推动越南与包括意大利在内的欧盟各成员国贸易关系的工具。越南大使馆承诺将继续协助意大利企业同越南企业开展投资合作活动起到桥梁作用。意大利企业代表也分享有关在越南投资、合作、兴业活动中的经验。大部分意见均同意，越南是潜力巨大的市场之一，也是意大利企业进入东盟乃至亚洲市场的门口。在研讨会上，意大利企业家收看了有关推介越南风土人情的视频。越南与意大利双向贸易额由2006年的11.3亿美元增至2016年的46.8亿美元。在10年内，越南从意大利在东盟各国中的第四大贸易伙伴提升至第一大贸易伙伴，意大利也是越南的第八大贸易伙伴。越南国家主席陈大光2016年11月访问意大利期间，两国领导已明确至2018年将双向贸易额提升至60亿美元这一目标。关于投资方面，以77个项目和协议资金近3.57亿美元，意大利在越南投资的114个国家和地区排行榜上排名30位。（越通社-VNA）