越南广宁省多项重要政策机制获批准

云吞航空港跑道进入竣工阶段。青新 摄（图片来源：quangninh.gov.vn）

越通社河内——《人民报》报道，越南政府总理阮春福在同广宁省领导于2016年12月22日召开会议后，对广宁省提出的多项建议正式发文同意，给广宁省经济发展迈出大步伐，成为全国经济增长火车头、北部重点经济区领头羊，创造巨大机会。 越通社河内——《人民报》报道，越南政府总理阮春福在同广宁省领导于2016年12月22日召开会议后，对广宁省提出的多项建议正式发文同意，给广宁省经济发展迈出大步伐，成为全国经济增长火车头、北部重点经济区领头羊，创造巨大机会。 又一个经济区即将成立 阮春福总理同意在广安乡成立经济区（包括莫朝潭海港综合工业区、浍江工业区）的主张，并要求有关部委行业引导广宁省建立经济区成立提案。

莫朝潭海港综合工业区的总投资额约6.94万亿越盾，于2016年10月获得投资许可证。浍江工业区项目正在办理在从南方乡迁移到浍江乡的手续。上述项目的投资商在考察及建立投资方案时，多次申请允许上述工业区享受同廷武—吉海经济区一样的沿海经济区优惠政策机制。

云屯经济区享受多项特殊机制

有关云屯经济区，政府总理已同意成立云屯行政经济特区的主张，责成计划投资部主持并同内务部、各政府机关及各省人民委员会尽早制定‘特别行政经济单位法’，且在2017年5月份政府例行会议上作报告。

成立云屯行政经济特区具备法理基础，试点允许越南公民进入云屯高级综合旅游服务区赌场的相关规定，给云屯县乃至广宁省带来更多的发展机遇。

有关旅游基础设施项目的建议也获得总理的赞成并对此下达具体的指导意见，诸如: 云屯经济区设有赌场的高级综合旅游服务区建设项目；总理同意把云屯高尔夫球场建设项目纳入至2020年越南高尔夫球场规划中；特别是，总理同意把云吞航空港改造成为国际航空港的主张。

广宁省的“黄金”机遇

广宁省有关多领域的建议共21个，所有建议都得到总理在主张上的同意，或对此下达具体的指导意见。广宁省人民委员会主席阮德龙透露，这些获得总理同意的政策机制，就是推动广宁省发展的“黄金”机遇。

2016年，虽然广宁省煤炭产业面临不少困难，但仍突破障碍并取得积极成绩，财政收入同比增长15%，达38.385万亿越盾；地区生产总值增进25.138万亿越盾；增长速度达到11%，创历来新高；人均收入为4000美元等。基于此，广宁省领导对2017年充满信心，提出了更高的发展目标。

享受这些优惠政策机制，广宁省努力成为全国经济增长的火车头、带领北部重点经济区发展的领头羊的目标是完全具有成功实现的基础。（越通社——VNA）