越南广义省成立李山海洋保护区

李山海洋保护区是越南第16个海洋保护区，投资总额338亿越盾（约合153.6万美元），占地面积7925公顷，其中海域面积7113公顷。该保护区共分为三个功能区， 即3至20米深的海草、珊瑚礁及潮间带特别保护区；总面积近2000公顷的生态恢复区；总面积4500公顷的开发区等。



根据该决定，李山海洋保护区的外围保护地带面积为2500公顷。该保护区将重点开展环境保护、杜绝非法捕捞海洋生物、生态体系恢复、资源再生、探索研究、社区旅游开发等活动。



李山岛县拥有特别丰富的生物多样性资源，包括珊瑚礁、海草等典型生态系统以及许多珍惜海鲜。近年来，由于遭受过度捕捞活动的影响，李山海域生物多样性呈严重下降趋势。因此，李山海洋保护区的成立被视为保护当地生态系统及提高李山海域居民环保意识等方面的必要之举。（越通社——VNA）



