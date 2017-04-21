越南希望学习借鉴荷兰海港建设和管理经验

越通社荷兰——越通社记者报道，当地时间4月19日下午，正在访问荷兰的政府副总理郑廷勇一行前来鹿特丹市学习借鉴鹿特丹港建设、规划运行与开发等经验。郑廷勇参观鹿特丹港，与鹿特丹港管理当局举行工作会谈，了解海港规划及其运行和管理模式；会见荷兰海运服务、后勤服务、造船等领先公司代表等。郑廷勇介绍“越南2020年前海港系统发展规划及2030年展望”并表示，这是荷兰从事海港建设、海运服务等领域投资商的商机。郑廷勇强调，越南希望学习借鉴荷兰的海港建设与管理经验，同时希望鹿特丹港早日与越南开展港口规划、 海运服务等领域的合作，并借鉴荷兰防止海岸侵蚀等方面的经验。此前，郑廷勇前来参观德尔夫特理工大学(TU Delft)水利工程系原主任荷兰马塞尔·斯蒂沃（Marcel Stive）教授与大自然的合作——输沙工程（Sand Engine）。该工程于2011年竣工，在南荷兰省人工建造海拔5米的沙湾，利用风力和海潮把泥沙分布均匀，起到很好的防止海岸侵蚀作用。目前，该沙湾出现海豹和若干植物物种。鹿特丹港是欧洲第一大港口，占地面积105平方公里。该港口是越南货物进入欧洲的主要通道，目前，越南对欧洲出口的50%货物要经过鹿特丹港。（越通社——VNA）