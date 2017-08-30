与会代表均认为，联合国维和行动正在面临严峻挑战，要求提高各特派团的活动效益，进一步彻底处理冲突的根源，为发生冲突地区的居民寻找长期和可持续措施，从民族和谐到恢复经济、重建和可持续发展。

越南驻联合国代表团团长阮方娥大使强调和平与安全是可持续发展的必要条件，反而，联合国维和行动需要进行改革，使其适应政治凸显的复杂安全挑战以及实现可持续和平目标。同时，需要确认每个特派团在新形势下以及符合各自国家的具体条件的任务，所有维和行动需要在有关各方的同意下，遵守关于尊重独立主权、中立、不干涉各国内政等原则。阮芳娥指出要加强联合国机构、派兵国、接受国之间的磋商和配合以及各地区组织在各项活动中的重要作用。

阮芳娥大使强调，越南将继续积极参加联合国维和行动，目前，越南正在为在联合国南苏丹特派团开展二级级野战医院做好准备。（越通社—VNA）