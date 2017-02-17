越南对朝鲜进行中程地对地弹道导弹试验深表担忧

越通社河内——越南外交部发言人黎海平2月17日回答记者关于2017年2月12日朝鲜进行中程地对地弹道导弹试验一事越南有何反应的提问时指出：“越南对朝鲜于2017年2月12日进行中程地对地弹道导弹试验深表担忧，其违反了联合国安理会的相关决议，同时使地区局势升级。越南的一贯观点是支持一切促进对话和维护朝鲜半岛的和平与稳定的努力，反对加剧紧张局势和威胁地区和世界的和平、安全与稳定的行为；严格遵守联合国安理会的各相关决议。”（越通社-VNA）