越南对朝鲜进行中程地对地弹道导弹试验深表担忧 越通社 2017年2月17日 - 21:41:00 打印 越南外交部发言人黎海平。（图片来源：越通社） 越通社河内——越南外交部发言人黎海平2月17日回答记者关于2017年2月12日朝鲜进行中程地对地弹道导弹试验一事越南有何反应的提问时指出： “越南对朝鲜于2017年2月12日进行中程地对地弹道导弹试验深表担忧，其违反了联合国安理会的相关决议，同时使地区局势升级。 越南的一贯观点是支持一切促进对话和维护朝鲜半岛的和平与稳定的努力，反对加剧紧张局势和威胁地区和世界的和平、安全与稳定的行为；严格遵守联合国安理会的各相关决议。”（越通社-VNA） 相关信息 越南强烈谴责任何形式和任何目的的犯罪行为 越南对弗兰克·瓦尔特·施泰因迈尔当选德国总统表示欢迎 黎海平发言人：电子签证将有助于促进越南旅游业发展以及加强越南与各国人民的交流 黎海平：一名澳大利亚游客在下龙湾遇难是一件十分令人痛心的事情 越南对中国银行在越南黄沙群岛富林岛上的所谓“三沙市”开设分行做出回应 外交部发言人黎海平：APEC-SOM 1将通过许多重要内容 越南 外交部发言人 黎海平 朝鲜 导弹 发射 您对这篇文章的评论？ 提交 取消