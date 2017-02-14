越南对东盟的9座以下汽车进口量骤增

越通社河内——《越共电子报》报道，海关总局2月13日透露，2017年1月份越南对东盟的9座以下汽车进口量骤增，同比增长233%。

具体为，2017年1月份，越南对东盟的9个座位以下汽车进口量达3408辆，占越南9座以下汽车进口总量的62.8%。主要原因是自2017年1月1日起对东盟的9座以下汽车的进口关税从40%降至30%。



在东盟地区，越南9座以下汽车主要来自泰国和印尼。2017年1月份，越南对泰国的汽车进口量达1585辆、进口额达3100万美元，进口量和进口额分别同比增长55%和209%。值得一提的是，对印尼的汽车进口量骤增，达1823辆，进口额达3500万美元，而去年同期从该市场的进口量仅达1辆及进口额仅达1万美元。

海关总局表示，2017年1月份越南汽车进口量约达7338辆、进口额达1.52亿美元，进口量和进口额分环比下降50%和35%，但进口量和进口额分别同比增加25.5%和4%。特别是，2017年1月份越南从印度和中国的汽车进口量大幅度下降。具体为，从印度的汽车进口量达逾1000辆，而本月从中国的汽车进口量从2016年12月份的898辆降至94辆。