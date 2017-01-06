越南安沛省加大吸引韩国的投资力度

越通社首尔——据越通社驻韩国记者报道，1月6日，越南安沛省在韩国首尔举行题为“安沛：发展潜力及投资商机”投资促进会议。安沛省省委书记、人民议会主席范氏清茶，越南驻韩国大使范有志和韩国150家企业代表等与会。



范氏清茶女士在会议上发表讲话时强调，安沛省领导承诺为韩国乃至外国企业对该省投资创造一切便利条件。她表示，安沛省在越南北部地区有着重要的地缘政治及地缘经济地位。此外，该省在加工、农林产品、采矿、可再生能源、旅游等领域的发展潜力巨大。



范氏清茶女士表示，安沛省一直重视改善经营投资环境工作，高素质人力资源培训和出台多项有利于投资商的优惠政策等。范氏清茶女士强调，安沛省愿意并为投资商成功投资作出不懈努力。



越南驻韩国大使范有志表示，这是2017年越南一个省在韩国举行的首个投资促进活动。他高度评价安沛省领导本着互利共赢的原则在吸引外国尤其是韩国投资商的投资的关心。



韩国企业代表关注安沛省的自然优势、特殊产品和该省的招商引资优惠政策等，并希望在不久的将来有机会赴安沛省投资兴业，为当地经济社会发展以及进一步深化越韩两国关系作出贡献。



会议期间，安沛省人民委员会代表与韩国Solkiss有限责任公司代表签署在安沛省投资兴建可再生能源生产厂项目备忘录。（越通社-VNA）