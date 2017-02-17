越南女企业家迎来创业新机遇

越通社河内——2月16日，越南工商会下属越南女企业家协会同西班牙和平与发展组织联合举办题为“Build-A-Build——创业节与‘越南，我们创造！’（WECREATE! VIET NAM）项目”研讨会。这是美国外交部及创业杯（Startup Cup）联合开展的活动之一。



“越南，我们创造！”项目执行经理阮氏雪明透露，Build-A-Build是当前最具规模的创业研讨会。参加该研讨会的创业者能够与不同行业的50余名资深专家交流、学会创业思维导图的使用方法，进而正确看待自己的优缺点，找出提高营业收入的途径。



阮氏雪明表示，在创业过程中，女性经常面临家庭事务与事业发展相冲突等的困难。在此背景下，为了实现性别平等目标，越南各级部门、行业主管部门须进一步健全相关政策机制，提高创业者，尤其是女企业家对创业的认识，为女性创业创造更为便利的条件。



“越南，我们创造！”项目于2016年10月正式启动，其目的是为近1400名女企业家开展创业培训，致力建立121个新企业及2200余个新就业岗位。（越通社-VNA）