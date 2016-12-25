越南太原省两个重点项目今日动工

越共中央政治局委员、政府副总理王廷惠，越共中央书记处书记、越南最高人民法院院长阮和平；越南国会副主席汪周刘等领导人一同出席。

王廷惠在2025年前山谷湖国家级旅游区发展总体规划及2030年展望”公布仪式上致辞时强调，该事件不仅有助于促进太原省经济社会发展，而且还有力推动该省旅游业发展。

谈到太原省不得不谈到茶文化、定化安全区历史遗迹区、山谷湖以及诸多革命历史遗迹、非物质文化遗产和物质文化遗产等。其中，山谷湖有望被列入世界遗产名录。

王廷惠指出，该总体规划中期至2025年，远期至2030年，因此与开展规划的同时，太原省须做好其管理工作。他同时要求该省重视山谷湖自然资源与湖泊生态环境等的保护工作，因为山谷湖除了具有旅游发展优势外还对该省水利、水产养殖、水灾防治等发挥重要作用。

王廷惠表示，政府将指导有关部委行业全力以赴完善旅游政策机制以及提高旅游管理能力及其工作效果，希望太原省将发展成为吸引国内外游客的旅游目的地。

王廷惠已出席国内外企业关于电力、旅游、基础设施、电信等多领域的总额为45万亿越盾（约合19.7亿美元）的10个投资合作项目的签字仪式和通向山谷湖道路建设开工仪式。

当天上午，王廷惠出席“政府总理关于太原市2035年前发展规划调整方案的决定”公布仪式暨球江(Sông Cầu)防汛应急系列工程建设项目与完善球江两边城市基础设施建设项目动工仪式。该项目共有9个建设工程，投资总额超过18万亿越盾（约合7.9亿多美元）。

王廷惠强调，对太原市发展规划进行调整的目标在于将该省建设成为越南北部高山和中游地区的经济、文化、教育、卫生、旅游、服务中心，成为北部重点经济区四角之一。

王廷惠要求太原市乃至太原省抓紧时间制定上述规划的展开落实计划并有效进行规划管理，同时进一步完善对该省发展战略的招商引资政策。（越通社——VNA）



