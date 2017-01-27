越南外贸保持稳定向好态势

越南工商部进出口局副局长陈青海日前在“2016-2025年阶段越南贸易发展”研讨会上发表讲话时表示，2006-2015年阶段，越南贸易进出口总额年均增长17.5%，其中，2011和2008年增长率创下历史最高记录，分别为34.2%和29.1%。越南贸易出口总额从2006年的398亿美元提升到2015年的1620亿美元，增加3倍。从整个过程来看，越南贸易进出口活动保持稳定增长，预计2016年越南贸易出口总额达1780亿美元，贸易进口总额达1760亿美元，均增长8%。陈青海认为，在当今全球经济衰退背景下,这仍然是一个较高的增长率。

据此，胡椒、腰果、大米、绿茶等具有出口总额超过10亿美元以及成功征服世界各苛刻市场。特别是，水果蔬菜出口额有望实现20亿美元的目标。2016年前11月，越南蔬果出口总额同比增长130%。

与此同时，越南商品出口市场结构不断扩大与多样化。越南贸易部贸易研究院院长武氏禄表示，截至2015年底，越南与世界200多个国家和地区建立贸易关系，在上述市场中有29个市场出口额超过10亿美元。另外，越南出口结构也明显改善，工业品出口比重增加，占80%以上。其中纺织品、鞋类、木制品、机械设备及零部件这些主力出口产品继续保持稳定增长，移动电话、电脑和其他电子产品等新兴出口产品增长较快。

越南工商部贸易促进局局长裴辉山表示，2016-2025年阶段，越南将继续深度融入世界经济，更多地参与地区与世界、多边、多维、多领域上的合作过程。其中，贸易是核心领域之一，企业扮演骨干作用。（越通社—VNA）