越南在充满动荡世界里的定力

越通社河内——2016年已结束，并留下了忧虑和难以预料的烙印。也许，世界从未像目前那样见证了如此多对和平、安全、稳定及各国间合作造成消极影响的国际事件发生。针对上述实际情况，越南已在地区和国际问题中体现出坚定的定力以及主动、积极且负有责任的精神。2016年，世界见证了在欧洲本来非常和平的各大城市连续发生恐怖血腥的袭击事件，夺去了数百人的性命，为欧洲自1945年以来存在的“永久和平”提出了挑战。叙利亚内战造成了激烈战争的两个战线，这也是各大国展现其影响力，使多个国家卷入其中之地。自称“伊斯兰国”组织在与叙利亚内战有关的国家内崛起，复仇或制造不稳定因素。“英国脱欧”事件使全球局势发生变化。这不仅仅是一个国家欲脱离区域组织，而且还表明，民族主义和民粹主义趋势正在多个地方崛起。贫困、疾病、冲突及不稳现象在世界多地发生，尤其是在中东和非洲地区。美国第45任总统大选结果对国际问题带来重要影响，其中有美国“转向亚洲”政策的“命运”。错综复杂的地区和世界图画给越南带来诸多挑战和机遇。问题在于创造更多机会并将挑战变成机遇。鉴于处于重要的地缘战略地位，越南具备充分的条件以发挥机遇，控制挑战。美国总统奥巴马2016年5月在访越期间曾经强调：我站在这里的原因是越南不仅对本地区，而且依我看还对全世界具有极为重要的地位。越南是正在世界活跃且广大区域中活跃发展的国家。越南已在充满动荡世界里展现出坚定的定力。越南共产党第十二次全国代表大会取得圆满成功，选出越共新一届中央委员会，重申越南继续全面革新和融入国际社会的主张。本着上述精神，第十四届国会通过新一届政府，承诺本着服务及建造精神将国家继续走上革新和融入国际社会轨道，树立和增进国内外信心。越共中央总书记阮富仲2016年11月对老挝进行正式友好访问期间在老挝国立大学1800名干部和学生面前发表讲话时强调，在充满动荡的世界里，虽然越老两国仍面临不少困难，但可以肯定，两国所取得的巨大成就是证明两党、两国所选的发展道路是正确的生动体现。历经30年实行革新事业和21年加入东盟后，越南已成为东盟积极、主动且负责任的成员。越南国家主席陈大光在新加坡东南亚研究院发表演讲时强调，若局势不稳定，尤其是发生武装冲突，就没有赢家和输家，各方均是失败者。有关本地区和平、安全及可持续发展的愿望从未如此强烈。为机遇不变成遗憾，展望不只是失望，将愿望变成现实的唯一途径是所有国家要在国际法律和平等互利的基础上团结一致，携手前行，加强合作。陈大光主席的演讲已发出有关越南携手维护地区和平的决心这一寄语。从“英国脱欧”事件得出的经验教训可见，要实现国家利益和地区利益和谐。各成员国保护自己的国家利益，但也要注意其对所加入的区域组织的义务和责任，旨在确保统一性和团结性。因此，陈大光主席称，关于对外关系，越南一贯奉行独立、自主、和平、合作与发展，实现国际关系多边化和多样化，积极主动融入国际社会，是国际社会各国的朋友、值得信赖的合作伙伴和负责任成员的对外路线。越南注重发展对周边国家的传统友好关系，推进对巨大且重要伙伴的合作关系，提升融入国际社会效果，充分兑现各项国际承诺。越南同东盟其他成员国努力通过有关区域互联互通和缩小成员国间发展差距的大项目建成东盟共同体。除了夯实和加强同东盟的关系，推进与各大国特别是中国和美国的关系平衡发展是越南外交部门的核心方向。越南工商会的统计数据显示，2016年上半年越中双向贸易额达323亿美元，同比增长近2%。越南政府总理阮春福2016年9月进行的访华之行被评价为成功之行，其体现在三个方面：其一、增进政治互信，其二、推进务实合作领域平衡且有效发展，其三、管控好分歧和稳定海上局势。可以肯定，经济增长，政治稳定，多边化、多样化的对外路线为越南发展事业并提升越南的国际地位和作用作出了贡献。三十年来，越南在政治上为成为国际社会的有威望一员所作出的努力是越南值得骄傲的成就之一。在充满动荡和不稳的一年，越南已显示出其坚强的定力。2016年所面对的挑战同时也是越南抓住机遇，推进融入国际社会进程的机遇。与中东、北非等其他地区相比，亚太地区仍然是汇聚许多经济增长率较高的大经济体且相当稳定的地区。因此，越南具备条件来体现自己的更加主动性和积极性，以及提升国际地位。（来源：越南《人民报》）