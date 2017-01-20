越南在东盟旅游论坛推广2017老街-西北地区国家旅游年

越通社新加坡——越南文化体育与旅游部副部长黎庆海透露，越南正在东盟十国市场大力开展2017老街西北地区国家旅游年推介活动。在1月16日至20日在新加坡举行的东盟旅游论坛（ATF）期间，越南向东盟各国推介有关越南旅游最新消息、旅游发展政策以及探险旅游、生态旅游等富有西北地区特色的新旅游产品。值此机会，越南与泰国已签署合作计划（2017-2918年），旨在推动两国旅游交流以及吸引第三国家的游客等。该计划为泰国以及地区其他国家参加西北地区新的旅游线路创造便利条件。泰国旅游与体育部部长葛甘·瓦塔纳瓦朗军(Kobkarn Wattanavrangkul)表示，各家旅行社可根据游客量统计数据来制定针对每个游客来源市场的战略计划。此外，旅游企业应利用信息技术或社交网了解游客的需求并扩大市场。值得一提的是，2017年是东盟成立50周年，趁此机会，包括越南在内的东盟各国正抓紧时间开展旅游推广战略并通过东盟官网向地区内外各国游客推广宣传旅游线路。越南旅游总局负责人透露，在东盟旅游论坛框架下举行的2017年旅游展(TRAVEX 2017) 上，越南旅游市场和旅游产品备受关注。旅游总局旅游市场司副司长武南透露，多国对越南对部分国家游客实施免签政策表示欢迎并认为该政策将吸引更多国际游客赴越旅游。（越通社—VNA）