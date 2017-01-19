越南国家主席陈大光赴海防市给公安和海军战士拜年

越通社海防市——1月18日，越南国家主席陈大光走访海防市公安局，并与该局领导干部举行座谈。



陈大光主席高度评价海防市公安力量已主动掌握情况，当好市政府的参谋作用，指导解决好维护安全等工作，为海防市乃至国家各重大事件顺利举行贡献力量，及时发现并化解敌对势力破坏国家的阴谋。



对海防市公安厅2017年任务与方向表示赞同，陈大光主席强调，公安力量应继续紧跟该市的政治任务，提高工作效率，保障该市的安全，主动与各厅局和单位做好政治安全保护任务，为牢牢捍卫祖国独立、主权、领土完整等做出积极贡献。



*走访慰问海军司令部干部与战士们，通过异地直播，陈大光主席向正在大长沙岛、西双子岛、生存岛生活的军民拜年。祝驻岛军民过上快乐、温馨的2017丁酉春节。



陈大光主席强调，越南党、国家、陆地人民一向注重驻岛军民的生活情况，希望驻岛同胞和战士努力克服困难，保持身体健康，为维护祖国神圣主权做出贡献。



向海军司令部干部与战士拜年时，陈大光主席高度评价越南海军军种近年来所取得的战绩以及中央各部委行业、国防部以及全国各省市政府和人民为越南人民海军完成任务提供便利。



陈大光主席指出，针对新的任务需求，越南海军军种一直贯彻党的路线、国家的主张，克服困难，坚持捍卫祖国海洋岛屿主权，积极参加海上搜寻救难活动，同时落实好国防对外工作，为建设和平友谊的 海域做出贡献。



同一天，陈大光主席一行已走访慰问第三军区司令部全体干部和战士，陈大光主席强调，第三军区为保护国家和促进北部和全国经济社会发展具有特别重要的地位。因此该军区应注重做好预测与预报工作，及时发现敌对势力破坏国家的阴谋，以主动采取行动来解决。（越通社-VNA）



