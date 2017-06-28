越南国家主席陈大光访俄前夕接受该国主流媒体的采访

越通社河内​——越南国家主席陈大光于6月28日至7月1日对俄罗斯进行正式访问。陈大光在访俄前夕已接受俄塔社(TASS)和俄罗斯卫星通讯社（Sputnik）的采访。关于越俄两国合作成就和未来合作展望， 陈大光主席表示，两国于1950年建立外交关系，于2001年成为战略伙伴，2012年7月两国升级为全面战略伙伴关系，自从建交65年来两国关系不断蓬勃发展，并在各个领域上取得许多巨大成就。两国政治互信不断加强，各级代表团，尤其是高层互访和接触频繁。越南欢迎今年底俄罗斯总统普京对越南进行访问，并出席在岘港举行的2017年越南APEC会议。双方一直在联合国、亚太经合组织、亚欧会议、东盟与俄罗斯峰会等国际场合上加强合作及互相给予支持。两国经贸合作继续活跃。双方于2016年9月举行越南与俄罗斯政府间经贸科技合作委员会第19次会议，继续开展各项优先任务名录。两国石油合作项目有效展开。双边贸易额快速增长，2016年双边贸易额达27亿美元，比2015年增长25%；2017年前4个月该数字为30%，达11亿美元。汽车生产和组装领域合作为两国经济关系带来许多积极进展。陈大光高度评价越南是与欧亚经济联盟签署自由贸易协定的首个国家，并相信这一协定有效开展将为推动越俄两国乃至越南与欧亚经济联盟之间贸易合作注入新动力，力争实现到2020年双方贸易额将达100亿美元的目标。两国国防安全、科技、教育培训、文化、旅游等领域的合作日益发展。两国经常举行各项文化交流活动，有助于增进两国人民相互了解和友谊。俄罗斯越南文化日于2016年在俄罗斯举行，越南俄罗斯文化日将于2017年举行。俄罗斯继续成为越南十大游客来源国之一。2016年，越南接待俄罗斯游客量达43万人次，同比增长12.8%。陈大光强调，越俄传统友谊、全面战略伙伴关系在各个领域的合作关系正呈现良好发展态势。目前，两国合作潜力巨大，双方应加强合作，将双方潜力和优势充分发挥出来，推动两国关系可持续发展。陈大光表示，他此次访问俄罗斯的目的是强调越南将俄罗斯视为对外政策中的首要优先，是可靠和全面的战略伙伴。他将同普京总统和俄罗斯领导人将就双方合作关系交换意见，明确两国在各个领域合作，尤其是有效开展《越南-欧亚经济联盟自贸协定》等的措施和方向。越南将一向支持并为俄罗斯企业在越南开展生产经营活动创造便利条件；同时希望俄罗斯继续加强与越南在国防安全、科技、教育培训、文化、旅游、劳务和各地方合作等领域的合作；为旅居俄罗斯越南人安定生活、融入所在国社会创造便利条件，为推动两国友好关系做出贡献。越南一直重视俄罗斯在国际和地区上的作用。此次访问期间，两国领导就2017越南APEC会议、东盟与俄罗斯框架内两国合作等双方共同关心的问题展开讨论。关于今后两国合作潜力，陈大光表示，目前，两国合作潜力巨大，为了加强两国全面战略伙伴关系，今后，越俄两国应继续增进政治互信，大力开展贸易、能源、国防安全、教育培训、科技等重要领域的合作。陈大光高度评价越南石油集团与俄罗斯扎鲁别日石油公司(Zarubezhneft)、天然气工业股份公司（Gazprom）、石油公司（Rosneft Oil）等俄罗斯石油企业之间以及两国各家石油联营企业的有效合作。近期，双方已经签署并批准越苏石油联营公司（Vietsovpetro）和俄越石油合资公司（Rusvietpetro）框架内的石油领域合作议定书和协定，从而为两国这些联营企业今后有效开展经营活动创造便利条件。陈大光对两国2014年签署政府间教育培训、科技战略伙伴协定表示欢迎，并在此基础上成立教育、科学与技术合作委员会。陈大光表示，《越南-欧亚经济联盟自贸协定》具有战略性意义，为推动越南与欧亚经济联盟经济和贸易合作关系发展打下法律基础和便利条件。该协定为越南企业和欧亚经济联盟各成员国商品出口活动创造便利条件，有助于实现各自国家的消费市场多样化。该协定生效后，越俄两国贸易额年均增长18-20%，到2020年达100亿至120亿美元。（越通社—VNA）