越通社明斯克市——访问白俄罗斯期间，越南国家主席陈大光接受了白俄罗斯国家电视台的采访。提及越南与白俄罗斯近段时间所取得的成就时，陈大光表示，两国有着悠久的传统友好关系以及多领域良好合作关系。至于政治关系，两国有着高度的政治互信，各级代表团尤其是高层领导互访频繁，值得一提的是，越共中央总书记阮富仲和时任越南政府总理阮晋勇分别于2014年和2013年访问白俄罗斯，白俄罗斯总统亚历山大·格里戈里耶维奇·卢卡申科(Alexander Grigorievich Lukashenko)分别于1997年、2008年和2015年访问越南。两国在联合国、不结盟运动等的各国际论坛中密切协作和相互支持。与此同时，两国还保持副外长级政治磋商以及政府间经贸与科技合作委员会、政府间军事技术合作委员会、科技合作委员会等合作机制。经贸合作在质量和范围上均得到明显提升。2016年双边贸易金额达近1亿美元。《越南与欧亚经济联盟自由贸易协定》、《越南—白俄罗斯关于助推越南机动车辆制造的议定书》等重要合作文件得以签署和批准，均有助于拓展两国经贸与投资合作空间。两国在国防安全、科技、劳务、文化、旅游等领域以及各地方间的合作均取得积极成效。越方为白俄罗斯公民赴越工作和旅游创造有利条件。双方正务实开展《2016-2018年阶段旅游合作计划》。2016年，白俄罗斯赴越游客数量较2015年翻了一番。白俄罗斯也是越南自2017年2月1日起试行签发电子签证的40个国家之一。2017年5月，白俄罗斯文化日在河内市和山罗省成功举行。回答记者关于越白两国未来合作愿景的问题时，陈大光表示，两国还有巨大的潜力有待挖掘。已经签署和生效的《越南与欧亚经济联盟自由贸易协定》、《越南—白俄罗斯关于助推越南机动车辆制造的议定书》等重要合作文件将为推动两国经贸和投资合作取得巨大进展作出贡献。此外，双方正积极开展MAZ股份公司和欧越股份公司之间的卡车制造和组装合资项目。该项目是越南和白俄罗斯之间的首个合资项目，预计其将于2017年底投入运行。运输工具制造是白俄罗斯的固有优势，因此，白俄罗斯企业、尤其是MAZ股份公司与各越南合作伙伴之间的有关运输工具制造领域的合作将继续得到拓展。农业领域、尤其是农产品出口和农产品加工合资合作也将得以加强。另一方面，双方继续在科技合作委员会框架内本着《越南科学技术翰林院与白俄罗斯国家科学翰林院2016-2020年阶段合作发展路线图》以及所签署的关于知识产权、质量检测标准等领域的协议大力推动科学技术合作向前发展。在继续推动教育培训、信息传媒领域合作发展的同时，越白合作将拓展到自然资源和环境领域。越南支持并鼓励两国各地建立合作关系，在所签署的合作协议基础上主动制定具体合作计划，从而进一步增进相互了解，扩大文化交流，加大旅游推广介绍及招商引资力度，促进经贸合作迈上更高台阶等。回答记者提出关于《越南与欧亚经济联盟签署自由贸易协定》对越白两国经贸发展有何意义的问题时，陈大光强调，《越南与欧亚经济联盟自由贸易协定》为越白两国经贸关系提供宝贵的发展机遇和空间。双方已承诺对彼此给予减免90%税项的优惠，其相当于双边贸易金额的90%以上，这有助于双方增加对彼此的尤其是主力产品的出口数量，并促使双边贸易趋向平衡以及实现双边贸易额提升至5亿美元的目标等。与此同时，两国可研究成立符合各自国家需求和潜力的生产加工合资项目。越方将为白俄罗斯和欧亚经济联盟各成员国拓展与东盟共同体的经贸合作关系作出努力。陈大光相信，越白两国将充分发挥两国现有的良好的传统友好合作关系，把握新机遇，大力推动各领域合作关系，从而造福两国人民，为地区和世界和平、稳定与发展作出积极贡献。（越通社—VNA）