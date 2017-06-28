越通社莫斯科——据越通社特派记者报道，当地时间6月28日14时整（河内时间6月28日18时整），越南国家主席陈大光携夫人和越南高级代表团已抵达俄罗斯首都莫斯科伏努科沃2号机场(Vnukovo 2)，开始应俄罗斯总统弗拉基米尔•普京的邀请对俄罗斯进行正式访问。陈大光访俄的欢迎仪式在机场举行。俄罗斯外交部副部长马尔古拉夫(Igor Morgulov)陪同陈大光主席检阅仪仗队。俄罗斯外交部副部长马尔古拉夫、俄罗斯驻越南大使康斯坦丁•弗努科夫(Konstantin Vnukov）和俄罗斯外交部官员；越南驻俄罗斯大使阮青山和大使馆干部人员以及众多旅居俄罗斯越南人到机场迎接陈大光一行。多年来，越俄关系不断得到巩固和发展，合作层次不断提高、合作范围不断扩大，政治互信保持高水平。两国经贸合作格外活跃。2017年，越俄两国已互相公认市场经济体制。2016年越俄双向贸易金额达27亿美元，2017年前5月该数字为13.7亿美元。越南与欧亚经济联盟已于2015年5月29日签署自由贸易协定并于2016年10月5日正式生效。目前，俄罗斯在对越投资的116个国家和地区中位居第23位，俄罗斯对越投资项目118个，注册投资总额达11亿美元，主要集中于能源、矿业、加工制造业、银行等领域。近几年来，越南对俄投资资金快速增长，从2008年的1亿美元左右已增加至目前的24亿美元，投资项目共18个，主要集中于石油、贸易、农业等领域。能源是两国的传统和战略的合作领域，带来实效并为两国财政预算收入贡献较大。除了越苏石油联营公司（Vietsovpetro）之外，两国还合资成立俄越石油合资公司（Rusvietpetro）、越南俄罗斯天然气工业股份公司（Vietgazprom）和俄罗斯天然气工业股份公司越南合资公司（Gazpromviet），旨在扩大在越南、俄罗斯和第三国的石油合作范围。越俄两国已同意继续加强合作，在越南新建能源工程及推进现有能源工程现代化。俄罗斯继续成为越南旅游客源增长最快的10个国家之一。2015年，俄罗斯赴越游客数量达34万人次，2016年达43万人次，2017年第一季度达15万人次。此外，俄罗斯还继续在人力资源培训方面给予越南协助，目前俄罗斯留学的越南大学生人数已超过5000名。国防安全和科技合作继续得到加强，截至目前，两国共开展了近60个科研项目和技术转让项目。越俄合作关系的法律基础相当充分并正得到进一步完善。自1991年至今，两国共签署了100多项合作文件，涉及经济、贸易、投资、核电、教育培训训、文化、科技、军事等领域。陪同陈大光和夫人的有：越共中央政治局委员、政府副总理兼外交部长范平明，越共中央政治局委员、河内市市委书记黄忠海，越共中央委员、国家主席办公厅主任陶越忠，越共中央委员、财政部部长丁进勇，越共中央委员、计划与投资部部长阮志勇，越共中央委员、工贸部部长陈俊英，越共中央委员、教育与培训部部长冯春雅，越共中央委员、通信与传媒部部长张明俊，越南驻俄罗斯大使阮青山以及若干部委、行业和地方代表。（越通社-VNA）