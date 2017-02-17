越南国家主席陈大光：应继续提高为人民服务的责任精神

越通社胡志明市——胡志明市国会代表团2月16日在胡志明市举行2016年第14届胡志明市国会代表团工作情况总结暨2017年工作方向部署会议。



越南第14届及第13届国会代表和各级祖国阵线代表在会上就国会各项活动以及接触选民、接待群众来访、加强监督活动、提高国会代表工作效果的机制等问题发表意见并分享经验。



越南国家主席陈大光强调，国会代表应继续研究改革其在法案、尤其是有关国家机关完善、经济社会发展、国防安全、人权等领域的法案制定工作中的参与方式并进一步提升其的参与度。与此同时，应继续提出符合胡志明市特征及条件的制度及政策，旨在促进该市今后实现突破性进展。



陈大光主席要求，胡志明市国会代表团常委会研究改革与丰富选民会见形式及方式，维持好与选民的联系，旨在及时掌握选民的心声与意愿。



胡志明市市委书记、胡志明市国会代表团团长丁罗升要求胡志明市国会代表团从年初起不懈努力为该市完成好所有任务作出贡献。



他同时要求，国会代表们不仅为国家制定大决策做出有效贡献，而且为该市政府管理、调控该市并把其建成生活质量好和文明、先进、重情赏义的城市做出贡献并直截了当提出意见。（越通社-VNA）