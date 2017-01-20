越南国家主席陈大光：希望海外侨胞弘扬“雒鸿子孙”传统

越通社胡志明市——2017丁酉春节的气氛中，1月20日下午在胡志明博物馆胡志明市分馆，越南国家主席陈大光和夫人会见了回国参加2017年“家乡之春”活动的50名旅外模范越侨代表。

越侨代表强调，无论在哪里，越南人都一直心系祖国和家乡。旅外越侨一向希望对保护与弘扬越南人文化特色，开设越南语培训班，保留母语等作出贡献。

侨胞已努力动员各种资源来建设祖国家乡。近年来已出现侨胞归国潮，许多越侨已归国成功投资经营。旅外越侨对未来国家强劲发展持有信心。

陈大光主席强调，多年来，“家乡之春”活动已成为良好传统，充分体现越南党、国家以及国内同胞对海外侨胞的浓厚感情，为激励侨胞们心系祖国家乡作出积极贡献。

陈大光主席已向侨胞们介绍了国家基本情况。2016年，国家已抓住许多机遇，战胜种种困难和挑战，在经济、文化、社会、国防安全、对外与融入等领域取得许多重要成就，牢牢维护祖国独立、主权和领土完整。

迈进新一年，全国正积极展开越共十二大决议，以高度决心将国家迈进新发展阶段，走上融入与发展之路。

陈大光主席高度评价侨胞们对国家所取得的成就所做出的积极贡献，希望海外侨胞弘扬“雒鸿子孙”传统，继续为国家建设事业作出切实贡献，强调越南党、政府和人民将旅外侨胞视为越南民族共同体不可分割的一部分，欢迎侨胞们回归祖国，共同携手建设祖国家乡日益繁荣昌盛。

*当天下午，越南国家主席陈大光在胡志明市民族历史文化公园雄王纪年区敬香缅怀诸位雄王；在胡志明博物馆胡志明市分馆向胡志明主席敬献花圈；前往龙屋港进行灶王节传统鲤鱼放生仪式，祈求国泰民安、国运兴隆，并在融入与发展的道路上稳步前进。

越共中央政治局委员、胡志明市委书记丁罗升，越共中央委员、国家主席办公厅主任陶越中，胡志明市人民委员会主席阮成锋，外交部副部长、旅居海外越南人国家委员会主任武宏南，胡志明市市委、人民委员会、祖国阵线等的领导等参加活动。（越通社—VNA）